Київ
Інші противірусні засоби
J05A X13
Уміфеновір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A X
Інші противірусні засоби
J05A X13
Уміфеновір
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Імустат
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці №10
Дарниця ФФ
від
190,30
грн
в 524 аптеках
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Арбівір-Здоров'я Форте
Капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
192,12
грн
в 513 аптеках
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Арбівір-Здоров'я
Капсули 100 мг №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Арбідол®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,1 г №10
Дальхімфарм
Немає в наявності
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Арбідол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,05 г №10
Фармстандарт-Томськхімфарм
Немає в наявності
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Арбідол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,05 г №20
Фармстандарт-Томськхімфарм
Немає в наявності
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Імустат
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг контурна чарункова упаковка в пачці №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.1 г
0.05 г
50 мг
100 мг
200 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
20
Виробник
Дальхимфарм
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Лекфарм
Фармстандарт-Томскхимфарм
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