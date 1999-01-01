Київ
Інші противірусні засоби
J05A X13

Уміфеновір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A XІнші противірусні засоби
J05A X13Уміфеновір
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Імустат
Імустат
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці №10
Дарниця ФФ
від 190,30 грн
в 524 аптеках
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Арбівір-Здоров'я Форте
Арбівір-Здоров'я Форте
Капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 192,12 грн
в 513 аптеках
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Арбівір-Здоров'я
Арбівір-Здоров'я
Капсули 100 мг №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Арбідол®
Арбідол®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,1 г №10
Дальхімфарм
Немає в наявності
Арбідол®
Арбідол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,05 г №10
Фармстандарт-Томськхімфарм
Немає в наявності
Арбідол®
Арбідол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,05 г №20
Фармстандарт-Томськхімфарм
Немає в наявності
Імустат
Імустат
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг контурна чарункова упаковка в пачці №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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