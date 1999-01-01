Київ
Інші противірусні засоби
J05A X25

Балоксавір марбоксил

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A XІнші противірусні засоби
J05A X25Балоксавір марбоксил
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Ксофлуза®
Ксофлуза®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №2
Рош Україна
Немає в наявності
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