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Інші противірусні засоби
J05A X25
Балоксавір марбоксил
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A X
Інші противірусні засоби
J05A X25
Балоксавір марбоксил
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Ксофлуза®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №2
Рош Україна
Немає в наявності
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Дозування
20 мг
40 мг
Кількість штук в упаковці
2
4
Виробник
Рош Украина
Рош Україна
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