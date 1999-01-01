Київ
Інші противірусні засоби
J05A X17

Енісамію йодид

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A XІнші противірусні засоби
J05A X17Енісамію йодид
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Амізон® Макс
Амізон® Макс
Капсули 0,5 г блістер в пачці №20
Фармак
від 419,77 грн
в 964 аптеках
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Амізон®
Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №40
Фармак
від 326,88 грн
в 781 аптеці
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Амізон®
Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №20
Фармак
від 143,36 грн
в 738 аптеках
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Амізончик®
Амізончик®
Сироп 10 мг/мл флакон 100 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від 149,15 грн
в 656 аптеках
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Амізон®
Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №20
Фармак
від 427,30 грн
в 182 аптеках
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Амізон®
Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №10
Фармак
Немає в наявності
Амізон®
Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №10
Фармак
Немає в наявності
Амізон® Макс
Амізон® Макс
Капсули 0,5 г блістер в пачці №10
Фармак
Немає в наявності
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