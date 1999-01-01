Київ
Інші противірусні засоби
J05A X17
Енісамію йодид
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A X
Інші противірусні засоби
J05A X17
Енісамію йодид
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Амізон® Макс
Капсули 0,5 г блістер в пачці №20
Фармак
від
419,77
грн
в 964 аптеках
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Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №40
Фармак
від
326,88
грн
в 781 аптеці
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Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №20
Фармак
від
143,36
грн
в 738 аптеках
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Амізончик®
Сироп 10 мг/мл флакон 100 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від
149,15
грн
в 656 аптеках
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Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №20
Фармак
від
427,30
грн
в 182 аптеках
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Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №10
Фармак
Немає в наявності
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Амізон®
Таблетки, вкриті оболонкою 0,125 г блістер №10
Фармак
Немає в наявності
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Амізон® Макс
Капсули 0,5 г блістер в пачці №10
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
сироп
табл. в/о
Дозування
0.5 г
0.25 г
0.125 г
10 мг/мл
Пакування
блістер
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
40
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