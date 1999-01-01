Київ
Інші противірусні засоби
J05A X20**
Інші
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A X
Інші противірусні засоби
J05A X20**
Інші
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Ергоферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від
218,12
грн
в 902 аптеках
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Протефлазід®
Краплі флакон скляний 30 мл №1
Екофарм
від
531,50
грн
в 897 аптеках
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Протефлазід®
Краплі флакон скляний 50 мл №1
Екофарм
від
841,00
грн
в 827 аптеках
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Флавовір®
Сироп флакон скляний 50 мл з дозуючою емністю №1
Екофарм
від
243,80
грн
в 794 аптеках
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Альтабор
Таблетки 20 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від
91,30
грн
в 757 аптеках
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Ергоферон
Таблетки блістер у картонній коробці №40
Матеріа Медика-Україна
від
425,40
грн
в 727 аптеках
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Еребра®
Таблетки сублінгвальні 0,02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
від
181,00
грн
в 615 аптеках
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Флавовір®
Сироп флакон скляний 30 мл з дозуючою емністю №1
Екофарм
від
159,96
грн
в 586 аптеках
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Протефлазід®
Краплі флакон скляний 10 мл №1
Екофарм
від
187,01
грн
в 434 аптеках
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Нуклекс
Капсули 250 мг блістер №20
Артериум Корпорация
від
302,56
грн
в 431 аптеці
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Форма випуску
капс.
крап.
сироп
табл.
табл. сублінгв.
Дозування
0.02 г
12 мг
20 мг
250 мг
+
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 30 мл
фл. скляний 50 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
40
Виробник
Артериум Корпорация
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Екофарм
Материа Медика-Украина
Ниармедик Плюс / Алекс Фарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Экофарм
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