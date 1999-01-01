Київ
Інші противірусні засоби
J05A X20**

Інші

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A XІнші противірусні засоби
J05A X20**Інші
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Ергоферон
Ергоферон
Таблетки блістер у картонній коробці №20
Матеріа Медика-Україна
від 218,12 грн
в 902 аптеках
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Протефлазід®
Протефлазід®
Краплі флакон скляний 30 мл №1
Екофарм
від 531,50 грн
в 897 аптеках
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Протефлазід®
Протефлазід®
Краплі флакон скляний 50 мл №1
Екофарм
від 841,00 грн
в 827 аптеках
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Флавовір®
Флавовір®
Сироп флакон скляний 50 мл з дозуючою емністю №1
Екофарм
від 243,80 грн
в 794 аптеках
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Альтабор
Альтабор
Таблетки 20 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від 91,30 грн
в 757 аптеках
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Ергоферон
Ергоферон
Таблетки блістер у картонній коробці №40
Матеріа Медика-Україна
від 425,40 грн
в 727 аптеках
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Еребра®
Еребра®
Таблетки сублінгвальні 0,02 г блістер №20
Геолік Фарм Маркетинг Груп
від 181,00 грн
в 615 аптеках
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Флавовір®
Флавовір®
Сироп флакон скляний 30 мл з дозуючою емністю №1
Екофарм
від 159,96 грн
в 586 аптеках
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Протефлазід®
Протефлазід®
Краплі флакон скляний 10 мл №1
Екофарм
від 187,01 грн
в 434 аптеках
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Нуклекс
Нуклекс
Капсули 250 мг блістер №20
Артериум Корпорация
від 302,56 грн
в 431 аптеці
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