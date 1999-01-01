Київ
Інші противірусні засоби
J05A X05
Інозин пранобекс
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A X
Інші противірусні засоби
J05A X05
Інозин пранобекс
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Новірин
Таблетки 500 мг блістер в пачці №40
Київський вітамінний завод
від
246,80
грн
в 978 аптеках
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Новірин форте
Таблетки 1000 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
304,95
грн
в 965 аптеках
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Новірин
Сироп 50 мг/мл флакон 120 мл з мірним стаканчиком №1
Київський вітамінний завод
від
189,21
грн
в 865 аптеках
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Гропринозин®
Таблетки 500 мг блістер у коробці №50
Гедеон Ріхтер
від
625,00
грн
в 793 аптеках
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Гропівірін
Таблетки 500 мг блістер в пачці №50
Фармак
від
325,18
грн
в 707 аптеках
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Гропринозин®
Таблетки 500 мг блістер у коробці №20
Гедеон Ріхтер
від
275,30
грн
в 664 аптеках
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Гропівірін
Сироп 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
116,18
грн
в 648 аптеках
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Новірин
Таблетки 500 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
128,10
грн
в 635 аптеках
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Гропівірін
Таблетки 500 мг блістер в пачці №20
Фармак
від
161,00
грн
в 530 аптеках
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Інозин Пранобекс
Сироп 50 мг/мл флакон 100 мл з дозуючим пристроєм №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
162,21
грн
в 505 аптеках
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Іноседа
Таблетки 500 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
214,65
грн
в 460 аптеках
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Інозин Пранобекс 1000
Таблетки 1000 мг блістер №30
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
335,40
грн
в 432 аптеках
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Іноседа
Сироп 250 мг/5 мл флакон 120 мл з мірним стаканчиком №1
Уорлд Медицин
від
167,02
грн
в 376 аптеках
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Інопранол
Сироп 250 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
172,27
грн
в 375 аптеках
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Інопранол
Таблетки 500 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від
310,40
грн
в 366 аптеках
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Ізопринозин
Таблетки 500 мг №50
Тева Україна
від
2086,90
грн
в 362 аптеках
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Гропринозин®-Ріхтер
Сироп 250 мг/5 мл флакон 150 мл №1
Гедеон Ріхтер
від
113,12
грн
в 358 аптеках
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Інозин Пранобекс
Таблетки 500 мг блістер №40
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
282,80
грн
в 315 аптеках
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Гроприм
Таблетки 500 мг блістер №40
Астрафарм
від
268,26
грн
в 192 аптеках
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Інозин Пранобекс
Таблетки 500 мг блістер тм solution pharm №40
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
321,20
грн
в 171 аптеці
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Виробник
Астрафарм
Гедеон Ріхтер
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Тева Україна
Уорлд Медицин
Фармак
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