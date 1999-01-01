Київ
Інші противірусні засоби
J05A X05

Інозин пранобекс

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A XІнші противірусні засоби
J05A X05Інозин пранобекс
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Новірин
Новірин
Таблетки 500 мг блістер в пачці №40
Київський вітамінний завод
від 246,80 грн
в 978 аптеках
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Новірин форте
Новірин форте
Таблетки 1000 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 304,95 грн
в 965 аптеках
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Новірин
Новірин
Сироп 50 мг/мл флакон 120 мл з мірним стаканчиком №1
Київський вітамінний завод
від 189,21 грн
в 865 аптеках
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Гропринозин®
Гропринозин®
Таблетки 500 мг блістер у коробці №50
Гедеон Ріхтер
від 625,00 грн
в 793 аптеках
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Гропівірін
Гропівірін
Таблетки 500 мг блістер в пачці №50
Фармак
від 325,18 грн
в 707 аптеках
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Гропринозин®
Гропринозин®
Таблетки 500 мг блістер у коробці №20
Гедеон Ріхтер
від 275,30 грн
в 664 аптеках
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Гропівірін
Гропівірін
Сироп 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 116,18 грн
в 648 аптеках
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Новірин
Новірин
Таблетки 500 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від 128,10 грн
в 635 аптеках
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Гропівірін
Гропівірін
Таблетки 500 мг блістер в пачці №20
Фармак
від 161,00 грн
в 530 аптеках
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Інозин Пранобекс
Інозин Пранобекс
Сироп 50 мг/мл флакон 100 мл з дозуючим пристроєм №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 162,21 грн
в 505 аптеках
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Іноседа
Іноседа
Таблетки 500 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 214,65 грн
в 460 аптеках
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Інозин Пранобекс 1000
Інозин Пранобекс 1000
Таблетки 1000 мг блістер №30
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 335,40 грн
в 432 аптеках
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Іноседа
Іноседа
Сироп 250 мг/5 мл флакон 120 мл з мірним стаканчиком №1
Уорлд Медицин
від 167,02 грн
в 376 аптеках
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Інопранол
Інопранол
Сироп 250 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 172,27 грн
в 375 аптеках
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Інопранол
Інопранол
Таблетки 500 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від 310,40 грн
в 366 аптеках
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Ізопринозин
Ізопринозин
Таблетки 500 мг №50
Тева Україна
від 2086,90 грн
в 362 аптеках
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Гропринозин®-Ріхтер
Гропринозин®-Ріхтер
Сироп 250 мг/5 мл флакон 150 мл №1
Гедеон Ріхтер
від 113,12 грн
в 358 аптеках
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Інозин Пранобекс
Інозин Пранобекс
Таблетки 500 мг блістер №40
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 282,80 грн
в 315 аптеках
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Гроприм
Гроприм
Таблетки 500 мг блістер №40
Астрафарм
від 268,26 грн
в 192 аптеках
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Інозин Пранобекс
Інозин Пранобекс
Таблетки 500 мг блістер тм solution pharm №40
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 321,20 грн
в 171 аптеці
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