ЕРОТОН® — ваш помічник у сексуальному житті

Проблема відсутності або недостатньо вираженої ерекції для здійснення задовільного статевого акту є досить поширеною: мільйони чоловіків в усьому світі страждають на неї (Atamenta T. et al., 2024). У 1988 р. американські урологи запропонували новий термін «еректильна дисфункція» замість застарілого «імпотенція», який існує й донині та завдає шкоди психоемоційному стану чоловіків із цією проблемою. Еректильна дисфункція (ЕД) — це нездатність […]

Дисбактеріоз: відповідаємо на часті запитання

Що таке дисбактеріоз? Дисбактеріоз (дисбіоз) — це дисбаланс у співтоваристві мікроорганізмів, що живуть в організмі людини, — мікробіомі. В організмі людини існує кілька різних мікробіомів — угруповань мікроорганізмів, з якими відзначається симбіотичний взаємозв’язок, тобто ці організми корисні для людського організму. Збалансований мікробіом — це той, у якому зафіксоване здорове розмаїття мікроорганізмів. Дисбактеріоз означає відсутність різноманітності […]

Особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей

Що таке гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)? ГЕРХ — це захворювання, при якому розвивається ураження стравоходу і характерні симптоми внаслідок повторюваного закидання шлункового (а в деяких випадках і дуоденального) вмісту. Чому розвивається ГЕРХ у дітей? ГЕРХ — багатофакторна патологія. ГЕРХ виникає при недостатності бар’єрної функції нижнього стравохідного (кардіального) сфінктера. Порушення функції нижнього стравохідного сфінктера може бути […]

Усе, що ви хотіли запитати про фолат та фолієву кислоту

У чому різниця між фолієвою кислотою та фолатом? Фолієва кислота — це синтетична форма вітаміну B9, який називається фолатом. Яка роль фолату в організмі? Фолат (вітамін B9) важливий для формування еритроцитів, здорового росту та функціонування клітин. Фолат задіяний у розщепленні гомоцистеїну. Фолат відіграє важливу роль на ранніх термінах вагітності у зниженні ризику вроджених вад головного […]

Омега-3: які можливості застосування у медицині?

Загальна інформація Жирні кислоти омега-3 — це поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК). Наразі найбільш клінічно значущими серед ПНЖК омега-3 вважаються α-ліноленова (АЛК), ейкозапентаєнова (ЕПК) та докозагексаєнова кислоти (ДГК). Вони містяться в рибі, рибних продуктах, насінні, горіхах, зелених листових овочах та бобах. Люди не мають ферментів, що необхідні для синтезу жирних кислот омега-3, тому вони вважаються незамінними […]

У дитини болить горло: у яких випадках це є небезпечним?

Біль у горлі, першіння чи відчуття подразнення горла найчастіше є симптомами фарингіту, спричиненого вірусною інфекцією. Ці симптоми часто відмічаються, наприклад, при застуді чи грипі та часто самі розрішуються. Водночас біль у горлі може бути симптомом інших серйозніших захворювань, наприклад, стрептококового тонзиліту, перитонзилярного абсцесу, дифтерії. Причини болю у горлі Стрептококовий тонзиліт. Це інфекційне захворювання діагностують досить часто. […]

Що потрібно знати про цистит?

Цистит — медичний термін, що означає запалення сечового міхура. Цистит може розвиватися через різні причини, але найчастіше його викликає бактеріальне запалення. Зазвичай бактеріальний цистит розвивається при попаданні бактерій у сечовий міхур через уретру. Найчастіше цю патологію викликає кишкова паличка Escherichia coli. Цистит також може розвиватися як реакція на певні лікарські засоби чи променеву терапію. Іноді […]

Гастрит та стрес: вплив нервової напруги на здоров’я шлунка

Гастрит, або запалення слизової оболонки шлунка — поліетіологічне захворювання, однією з причин якого є значний психоемоційний стрес. До нього особливо схильні люди, які працюють в умовах високої відповідальності та емоційного напруження, а також ті, хто схильний до тривожності та має труднощі з управлінням стресом. У сучасній гастроентерології такий стан сприймається як яскравий приклад психосоматичної патології, […]

«Застуда» на губах: чим небезпечний герпес і як собі допомогти?

«Застуда» на губах — поширене вірусне захворювання, яке викликає вірус простого герпесу I типу (ВПГ-1). За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), їм інфіковано >65% світової популяції віком до 50 років. Клінічна картина Збудник знаходиться в латентному стані у нервових гангліях людини. За відповідних умов відбувається його реактивація, яка супроводжується розвитком характерних локальних симптомів: у […]

Зниження гостроти зору при дефіциті вітаміну А

Вітамін А — складна біологічно активна сполука з потужними антиоксидантними властивостями. Його основна форма — ретинол — отримала свою назву завдяки своїй важливій ролі у процесах зору. Вітамін А здатний розчинятися в жирах, завдяки чому депонується в печінці: з одного боку, здатність до накопичення забезпечує створення резервів вітаміну в організмі; з іншого — можливий токсичний […]