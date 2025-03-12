У своїй повсякденній лікарській практиці я постійно користуюся сайтом «КОМПЕНДІУМ — Лікарські препарати», де я завжди можу легко та швидко знайти актуальну інформацію про сучасні стандарти діагностики
Читати повністю
Ольга Вікторівна Слюсаренко
лікар-лаборант другої категорії
Як лікар, який займається лабораторними дослідженнями, я хочу поділитися своїм досвідом використання сайту «КОМПЕНДІУМ — Лікарські препарати», який став незамінним ресурсом у моїй професійній діяльності.
Читати повністю
Лідія Євгенівна Олійник
лікар-кардіолог, пульмонолог
Користуюсь сайтом уже багато років. Дуже допомагає в роботі пошук лікарських препаратів за діючою речовиною: на сайті можна побачити список торговельних назв препаратів з діючою речовиною
Читати повністю
Роксолана Тарасівна Павлишин
лікар невідкладних станів, хірург, трансплантолог
Враховуючи специфіку роботи невідкладних станів та хірургії, необхідно мати під рукою ресурс, за допомогою якого можна легко, просто, а головне — швидко знайти інформацію про препарати