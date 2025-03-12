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Німесил®
Німесил®
Гранули для оральної суспензії 100 мг пакет однодозовий 2 г №30
Berlin-Chemie AG
від 393,60 грн
в 1014 аптеках
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Алохол
Алохол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від 123,06 грн
в 983 аптеках
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Смекта® ваніль
Смекта® ваніль
Порошок для оральної суспензії 3 г пакетик №12
Майолі
від 177,60 грн
в 975 аптеках
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Дексаметазон
Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 1 мл №25
КРКА
від 569,75 грн
в 966 аптеках
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Смекта® апельсин-ваніль
Смекта® апельсин-ваніль
Порошок для оральної суспензії 3 г пакетик №12
Майолі
від 177,60 грн
в 941 аптеці
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Серрата®
Серрата®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №150
Гледфарм
від 1067,30 грн
в 941 аптеці
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Нольпаза®
Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 20 мг №28
КРКА
від 197,10 грн
в 929 аптеках
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Смекта® полуниця
Смекта® полуниця
Порошок для оральної суспензії 3 г пакет №12
Майолі
від 178,80 грн
в 925 аптеках
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Нольпаза®
Нольпаза®
Таблетки гастрорезистентні 40 мг №28
КРКА
від 303,64 грн
в 916 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блістер у пачці №50
Корпорація Артеріум
від 44,03 грн
в 895 аптеках
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Новини медицини

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Яка роль фолату в організмі? Фолат (вітамін B9) важливий для формування еритроцитів, здорового росту та функціонування клітин. Фолат задіяний у розщепленні гомоцистеїну. Фолат відіграє важливу роль на ранніх термінах вагітності у зниженні ризику вроджених вад головного […]Омега-3: які можливості застосування у медицині?05.02.2025Омега-3: які можливості застосування у медицині?Загальна інформація Жирні кислоти омега-3 — це поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК). Наразі найбільш клінічно значущими серед ПНЖК омега-3 вважаються α-ліноленова (АЛК), ейкозапентаєнова (ЕПК) та докозагексаєнова кислоти (ДГК). Вони містяться в рибі, рибних продуктах, насінні, горіхах, зелених листових овочах та бобах. Люди не мають ферментів, що необхідні для синтезу жирних кислот омега-3, тому вони вважаються незамінними […]У дитини болить горло: у яких випадках це є небезпечним?05.02.2025У дитини болить горло: у яких випадках це є небезпечним?Біль у горлі, першіння чи відчуття подразнення горла найчастіше є симптомами фарингіту, спричиненого вірусною інфекцією. Ці симптоми часто відмічаються, наприклад, при застуді чи грипі та часто самі розрішуються. Водночас біль у горлі може бути симптомом інших серйозніших захворювань, наприклад, стрептококового тонзиліту, перитонзилярного абсцесу, дифтерії. Причини болю у горлі Стрептококовий тонзиліт. Це інфекційне захворювання діагностують досить часто. […]Що потрібно знати про цистит?03.02.2025Що потрібно знати про цистит?Цистит — медичний термін, що означає запалення сечового міхура. Цистит може розвиватися через різні причини, але найчастіше його викликає бактеріальне запалення. Зазвичай бактеріальний цистит розвивається при попаданні бактерій у сечовий міхур через уретру. Найчастіше цю патологію викликає кишкова паличка Escherichia coli. Цистит також може розвиватися як реакція на певні лікарські засоби чи променеву терапію. Іноді […]Гастрит та стрес: вплив нервової напруги на здоров&#8217;я шлунка31.01.2025Гастрит та стрес: вплив нервової напруги на здоров’я шлункаГастрит, або запалення слизової оболонки шлунка — поліетіологічне захворювання, однією з причин якого є значний психоемоційний стрес. До нього особливо схильні люди, які працюють в умовах високої відповідальності та емоційного напруження, а також ті, хто схильний до тривожності та має труднощі з управлінням стресом. У сучасній гастроентерології такий стан сприймається як яскравий приклад психосоматичної патології, […]«Застуда» на губах: чим небезпечний герпес і як собі допомогти?31.01.2025«Застуда» на губах: чим небезпечний герпес і як собі допомогти?«Застуда» на губах — поширене вірусне захворювання, яке викликає вірус простого герпесу I типу (ВПГ-1). За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), їм інфіковано >65% світової популяції віком до 50 років. Клінічна картина Збудник знаходиться в латентному стані у нервових гангліях людини. За відповідних умов відбувається його реактивація, яка супроводжується розвитком характерних локальних симптомів: у […]Зниження гостроти зору при дефіциті вітаміну А30.01.2025Зниження гостроти зору при дефіциті вітаміну АВітамін А — складна біологічно активна сполука з потужними антиоксидантними властивостями. Його основна форма — ретинол — отримала свою назву завдяки своїй важливій ролі у процесах зору. Вітамін А здатний розчинятися в жирах, завдяки чому депонується в печінці: з одного боку, здатність до накопичення забезпечує створення резервів вітаміну в організмі; з іншого — можливий токсичний […]

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Відгуки лікарів

Пилип Олександрович Бекало

Пилип Олександрович Бекало

лікар-терапевт другої кваліфікаційної категорії

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У своїй повсякденній лікарській практиці я постійно користуюся сайтом «КОМПЕНДІУМ — Лікарські препарати», де я завжди можу легко та швидко знайти актуальну інформацію про сучасні стандарти діагностики
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Ольга Вікторівна Слюсаренко

Ольга Вікторівна Слюсаренко

лікар-лаборант другої категорії

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Як лікар, який займається лабораторними дослідженнями, я хочу поділитися своїм досвідом використання сайту «КОМПЕНДІУМ — Лікарські препарати», який став незамінним ресурсом у моїй професійній діяльності.
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Лідія Євгенівна Олійник

Лідія Євгенівна Олійник

лікар-кардіолог, пульмонолог

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Користуюсь сайтом уже багато років. Дуже допомагає в роботі пошук лікарських препаратів за діючою речовиною: на сайті можна побачити список торговельних назв препаратів з діючою речовиною
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Роксолана Тарасівна Павлишин

Роксолана Тарасівна Павлишин

лікар невідкладних станів, хірург, трансплантолог

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Враховуючи специфіку роботи невідкладних станів та хірургії, необхідно мати під рукою ресурс, за допомогою якого можна легко, просто, а головне — швидко знайти інформацію про препарати
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