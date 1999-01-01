Київ
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C A

Похідні дигідропіридину

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08CСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C AПохідні дигідропіридину
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Фармадипін®
Фармадипін®
Краплі оральні 2 % флакон 5 мл №1
Фармак
від 62,95 грн
в 943 аптеках
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Леркамен® 10
Леркамен® 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №60
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 418,16 грн
в 930 аптеках
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Амлодипін-КВ
Амлодипін-КВ
Таблетки 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 21,55 грн
в 921 аптеці
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Амлодипін-Тева
Амлодипін-Тева
Таблетки 5 мг блістер №30
Тева Україна
від 24,00 грн
в 918 аптеках
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Амлодипін-Тева
Амлодипін-Тева
Таблетки 10 мг блістер №30
Тева Україна
від 41,40 грн
в 917 аптеках
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Амлодипін-КВ
Амлодипін-КВ
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 15,05 грн
в 909 аптеках
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Фармадипін®
Фармадипін®
Краплі оральні 2 % флакон 25 мл №1
Фармак
від 114,55 грн
в 908 аптеках
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Леркамен® 20
Леркамен® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 649,84 грн
в 898 аптеках
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Фенігідин-Здоров'я
Фенігідин-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 16,22 грн
в 888 аптеках
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Амлодипін Сандоз®
Амлодипін Сандоз®
Таблетки 5 мг блістер №30
Sandoz
від 26,74 грн
в 842 аптеках
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Амлодипін Сандоз®
Амлодипін Сандоз®
Таблетки 10 мг блістер №30
Sandoz
від 50,86 грн
в 836 аптеках
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Амлодипін-Тева
Амлодипін-Тева
Таблетки 10 мг блістер №90
Тева Україна
від 120,69 грн
в 776 аптеках
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Ванлерк
Ванлерк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 165,36 грн
в 759 аптеках
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Норваск®
Норваск®
Таблетки 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 207,76 грн
в 729 аптеках
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Лерканідипін-Тева
Лерканідипін-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від 148,04 грн
в 728 аптеках
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Ванлерк
Ванлерк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 265,21 грн
в 720 аптеках
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Амлодипін-Тева
Амлодипін-Тева
Таблетки 5 мг блістер №90
Тева Україна
від 76,14 грн
в 718 аптеках
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Амлодипін-Дарниця
Амлодипін-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від 12,55 грн
в 700 аптеках
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Леркамен® 10
Леркамен® 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 238,00 грн
в 680 аптеках
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Лерканідипін-Тева
Лерканідипін-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Тева Україна
від 241,66 грн
в 668 аптеках
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