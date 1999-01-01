Київ
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08C
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08C
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C A
Похідні дигідропіридину
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Фармадипін®
Краплі оральні 2 % флакон 5 мл №1
Фармак
від
62,95
грн
в 943 аптеках
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Леркамен® 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №60
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
418,16
грн
в 930 аптеках
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Амлодипін-КВ
Таблетки 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
21,55
грн
в 921 аптеці
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Амлодипін-Тева
Таблетки 5 мг блістер №30
Тева Україна
від
24,00
грн
в 918 аптеках
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Амлодипін-Тева
Таблетки 10 мг блістер №30
Тева Україна
від
41,40
грн
в 917 аптеках
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Амлодипін-КВ
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
15,05
грн
в 909 аптеках
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Фармадипін®
Краплі оральні 2 % флакон 25 мл №1
Фармак
від
114,55
грн
в 908 аптеках
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Леркамен® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
649,84
грн
в 898 аптеках
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Фенігідин-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
16,22
грн
в 888 аптеках
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Амлодипін Сандоз®
Таблетки 5 мг блістер №30
Sandoz
від
26,74
грн
в 842 аптеках
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Амлодипін Сандоз®
Таблетки 10 мг блістер №30
Sandoz
від
50,86
грн
в 836 аптеках
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Амлодипін-Тева
Таблетки 10 мг блістер №90
Тева Україна
від
120,69
грн
в 776 аптеках
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Ванлерк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
165,36
грн
в 759 аптеках
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Норваск®
Таблетки 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
207,76
грн
в 729 аптеках
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Лерканідипін-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від
148,04
грн
в 728 аптеках
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Ванлерк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
265,21
грн
в 720 аптеках
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Амлодипін-Тева
Таблетки 5 мг блістер №90
Тева Україна
від
76,14
грн
в 718 аптеках
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Амлодипін-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від
12,55
грн
в 700 аптеках
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Леркамен® 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
238,00
грн
в 680 аптеках
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Лерканідипін-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Тева Україна
від
241,66
грн
в 668 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
крап. орал.
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р-н д/інф.
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табл. в/о з контрол. вивільн.
табл. в/плівк. обол.
табл. з модиф. вивільн.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
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