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Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №30 - Київ (412507) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1172 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
29,60
Економія: -3,16 грн
26,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3), блістер (1)
29,80
Економія: -3,60 грн
26,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
29,80
Економія: -3,60 грн
26,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
25,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (3), блістер (2)
27,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (18), блістер (2)
26,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (3)
25,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (33), блістер (2)
26,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
29,80
Економія: -3,60 грн
26,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
29,49
Економія: -3,05 грн
26,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
28,95
Економія: -2,26 грн
26,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
25,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (1)
27,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: таблетки (20)
28,96
Економія: -2,26 грн
26,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2), блістер (2)
29,80
Економія: -3,60 грн
26,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
28,90
Економія: -2,70 грн
26,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (3)
28,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
29,80
Економія: -3,60 грн
26,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
30,77
Економія: -4,76 грн
26,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (9)
26,64 грн