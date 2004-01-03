Всі аптеки України
Список виробниківТТева Україна

Виробник: Тева Україна

Представництво в Україні
03680, Київ, вул. Фізкультури 30В, 6-й поверх
(044) 594-70-80
(044) 594-70-80
www.teva.ua
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Аджові™ розчин для ін'єкцій, 225 мг, шприц, 1.5 мл, № 1; Тева Україна
Аджові™ Розчин для ін'єкцій, 225 мг, шприц, 1.5 мл, № 1 Тева Україна
В 34 аптеках
від 16798,81 грн
Ціни в аптеках
Азомекс таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30; Teva
Азомекс Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30 Teva
В 63 аптеках
від 97,92 грн
Ціни в аптеках
Азомекс таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Teva
Азомекс Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Teva
В 108 аптеках
від 159,17 грн
Ціни в аптеках
Алерон таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Тева Україна
Алерон Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Тева Україна
В 862 аптеках
від 61,00 грн
Ціни в аптеках
Алерон таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Алерон Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 943 аптеках
від 179,13 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® суспензія оральна, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Україна
Алмагель® Суспензія оральна, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Україна
В 897 аптеках
від 221,52 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® суспензія оральна, флакон, 170 мл, № 1; Тева Україна
Алмагель® Суспензія оральна, флакон, 170 мл, № 1 Тева Україна
В 980 аптеках
від 105,70 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® А суспензія оральна, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Україна
Алмагель® А Суспензія оральна, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Україна
В 401 аптеці
від 265,83 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® А суспензія оральна, флакон, 170 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Тева Україна
Алмагель® А Суспензія оральна, флакон, 170 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Тева Україна
В 1138 аптеках
від 130,30 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Україна
Алмагель® Нео Суспензія для перорального застосування, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Україна
В 987 аптеках
від 236,81 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування, флакон, 170 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Тева Україна
Алмагель® Нео Суспензія для перорального застосування, флакон, 170 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Тева Україна
В 1035 аптеках
від 122,69 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 40 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1; Тева Україна
Амброксол-Тева Розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 40 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1 Тева Україна
В 1 аптеці
від 53,46 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1; Тева Україна
Амброксол-Тева Розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1 Тева Україна
В 234 аптеках
від 158,52 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Тева Україна
Амброксол-Тева Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Тева Україна
В 551 аптеці
від 72,85 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Тева Україна
Амброксол-Тева Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Тева Україна
В 985 аптеках
від 69,51 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Амлодипін-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1161 аптеці
від 21,86 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Амлодипін-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 179 аптеках
від 73,10 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Амлодипін-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1149 аптеках
від 40,17 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 15
Стандартизація фармацевтичної продукції
03680, Київ, вул. Фізкультури 30В, 6-й поверх
(044) 594-70-80
(044) 594-70-80
www.teva.ua
Знайдено: 18 препаратів
Аджові™ розчин для ін'єкцій, 225 мг, шприц, 1.5 мл, № 1; Тева Україна
Аджові™ Розчин для ін'єкцій, 225 мг, шприц, 1.5 мл, № 1 Тева Україна
В 34 аптеках
від 16798,81 грн
Ціни в аптеках
Азомекс таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30; Teva
Азомекс Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30 Teva
В 63 аптеках
від 97,92 грн
Ціни в аптеках
Азомекс таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Teva
Азомекс Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Teva
В 108 аптеках
від 159,17 грн
Ціни в аптеках
Алерон таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Тева Україна
Алерон Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Тева Україна
В 862 аптеках
від 61,00 грн
Ціни в аптеках
Алерон таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Алерон Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 943 аптеках
від 179,13 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® суспензія оральна, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Україна
Алмагель® Суспензія оральна, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Україна
В 897 аптеках
від 221,52 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® суспензія оральна, флакон, 170 мл, № 1; Тева Україна
Алмагель® Суспензія оральна, флакон, 170 мл, № 1 Тева Україна
В 980 аптеках
від 105,70 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® А суспензія оральна, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Україна
Алмагель® А Суспензія оральна, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Україна
В 401 аптеці
від 265,83 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® А суспензія оральна, флакон, 170 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Тева Україна
Алмагель® А Суспензія оральна, флакон, 170 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Тева Україна
В 1138 аптеках
від 130,30 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування, пакетик, 10 мл, № 20; Тева Україна
Алмагель® Нео Суспензія для перорального застосування, пакетик, 10 мл, № 20 Тева Україна
В 987 аптеках
від 236,81 грн
Ціни в аптеках
Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування, флакон, 170 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Тева Україна
Алмагель® Нео Суспензія для перорального застосування, флакон, 170 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Тева Україна
В 1035 аптеках
від 122,69 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 40 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1; Тева Україна
Амброксол-Тева Розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 40 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1 Тева Україна
В 1 аптеці
від 53,46 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1; Тева Україна
Амброксол-Тева Розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1 Тева Україна
В 234 аптеках
від 158,52 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Тева Україна
Амброксол-Тева Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Тева Україна
В 551 аптеці
від 72,85 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Тева Україна
Амброксол-Тева Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Тева Україна
В 985 аптеках
від 69,51 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Амлодипін-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1161 аптеці
від 21,86 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Тева таблетки, 5 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Амлодипін-Тева Таблетки, 5 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 179 аптеках
від 73,10 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Тева таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Амлодипін-Тева Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1149 аптеках
від 40,17 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 15
Стандартизація фармацевтичної продукції