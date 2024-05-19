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Амлодипін-КВ таблетки 10 мг блістер, №30 - Київ (108532) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1161 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
25,03 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (7), блістер (2)
28,00
Економія: -3,10 грн
24,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
25,70
Економія: -0,80 грн
24,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (6)
24,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (3)
24,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (23)
27,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (8)
24,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (153)
25,29 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (7)
28,30
Економія: -3,40 грн
24,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
25,70
Економія: -0,67 грн
25,03 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
25,84
Економія: -2,02 грн
23,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
22,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (4)
27,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
23,37
Економія: -1,82 грн
21,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (7), блістер (2)
28,10
Економія: -3,20 грн
24,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: блістер (2)
25,60
Економія: -0,70 грн
24,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (8)
25,70
Економія: -0,80 грн
24,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (7), блістер (1)
26,52
Економія: -4,71 грн
21,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7), блістер (1)
27,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (7), блістер (1)
25,70
Економія: -0,80 грн
24,90 грн