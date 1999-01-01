Київ
АТС Класифікація
C

ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

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Кардикет® ретард
Кардикет® ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер в пачці №50
Зентіва
від 193,50 грн
в 1191 аптеці інших міст
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Каптопрес-Дарниця
Каптопрес-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 79,61 грн
в 994 аптеках
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Детралекс® 1000 мг
Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Серв'є
від 470,88 грн
в 993 аптеках
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Корвалмент®
Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №80
Київський вітамінний завод
від 98,00 грн
в 983 аптеках
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Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 280,14 грн
в 982 аптеках
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Детралекс®
Детралекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Серв'є
від 493,04 грн
в 979 аптеках
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Троксевазин®
Троксевазин®
Гель 2 % туба 40 г №1
Тева Україна
від 149,44 грн
в 979 аптеках
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Предуктал® MR
Предуктал® MR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №60
Серв'є Україна
від 344,90 грн
в 972 аптеках
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Анаприлін-Здоров'я
Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 64,46 грн
в 972 аптеках
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Конкор®
Конкор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №50
Асіно
від 340,26 грн
в 971 аптеці
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 360,22 грн
в 971 аптеці
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Конкор® КОР
Конкор® КОР
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Асіно
від 204,57 грн
в 971 аптеці
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Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від 330,13 грн
в 970 аптеках
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Реліф® Адванс
Реліф® Адванс
Супозиторії ректальні №12
Байєр
від 448,61 грн
в 966 аптеках
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Каптопрес 12,5-Дарниця
Каптопрес 12,5-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 99,51 грн
в 965 аптеках
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Ліпразид 10
Ліпразид 10
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 79,04 грн
в 964 аптеках
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Корвалмент®
Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №30
Київський вітамінний завод
від 39,90 грн
в 962 аптеках
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Папазол-Дарниця
Папазол-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 47,87 грн
в 961 аптеці
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Спіронолактон-Дарниця
Спіронолактон-Дарниця
Таблетки 25 мг контурна чарункова упаковка пачка №30
Дарниця ФФ
від 64,16 грн
в 960 аптеках
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Прокто-Глівенол
Прокто-Глівенол
Супозиторії ректальні блістер №10
Дельфарм Юнінг
від 360,68 грн
в 959 аптеках
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