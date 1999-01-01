Київ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C02
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C04
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
Сортування:
По популярності
Фільтр
Кардикет® ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер в пачці №50
Зентіва
від
193,50
грн
в 1191 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Каптопрес-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
79,61
грн
в 994 аптеках
Знайти в аптеках
Детралекс® 1000 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №30
Серв'є
від
470,88
грн
в 993 аптеках
Знайти в аптеках
Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №80
Київський вітамінний завод
від
98,00
грн
в 983 аптеках
Знайти в аптеках
Трипліксам® 5 мг/1,25 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
280,14
грн
в 982 аптеках
Знайти в аптеках
Детралекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Серв'є
від
493,04
грн
в 979 аптеках
Знайти в аптеках
Троксевазин®
Гель 2 % туба 40 г №1
Тева Україна
від
149,44
грн
в 979 аптеках
Знайти в аптеках
Предуктал® MR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер №60
Серв'є Україна
від
344,90
грн
в 972 аптеках
Знайти в аптеках
Анаприлін-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
64,46
грн
в 972 аптеках
Знайти в аптеках
Конкор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №50
Асіно
від
340,26
грн
в 971 аптеці
Знайти в аптеках
Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
360,22
грн
в 971 аптеці
Знайти в аптеках
Конкор® КОР
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Асіно
від
204,57
грн
в 971 аптеці
Знайти в аптеках
Трипліксам® 10 мг/2,5 мг/ 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Серв'є
від
330,13
грн
в 970 аптеках
Знайти в аптеках
Реліф® Адванс
Супозиторії ректальні №12
Байєр
від
448,61
грн
в 966 аптеках
Знайти в аптеках
Каптопрес 12,5-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
99,51
грн
в 965 аптеках
Знайти в аптеках
Ліпразид 10
Таблетки блістер в пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
79,04
грн
в 964 аптеках
Знайти в аптеках
Корвалмент®
Капсули м'які 0,1 г блістер №30
Київський вітамінний завод
від
39,90
грн
в 962 аптеках
Знайти в аптеках
Папазол-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
47,87
грн
в 961 аптеці
Знайти в аптеках
Спіронолактон-Дарниця
Таблетки 25 мг контурна чарункова упаковка пачка №30
Дарниця ФФ
від
64,16
грн
в 960 аптеках
Знайти в аптеках
Прокто-Глівенол
Супозиторії ректальні блістер №10
Дельфарм Юнінг
від
360,68
грн
в 959 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
127
Форма випуску
бруньки
гель
гель д/зовн. застос.
гран.
капс.
капс. з модиф. вивільн.
капс. м'які
капс. подовж. дії
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд.
капс. тверд. з модиф. вивільн.
капс. тверд. пролонг. дії
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
конц.д/п р-ну д/інф
крап.
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
крем
крем ректал.
листя
листя і квітки
ліофіл. д/емул. д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
мазь
мазь ректал.
настойка
настоянка
настоянка д/перорал. застос.
настоянка складна
олія
плоди
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п інф. р-ну
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
р-н орал.
р-н інф.
рідина орал.
сироп
спрей дозов. сублінгвал.
спрей оромукозн.
спрей сублінгвальний
суп.
суп. ректал.
табл.
табл. в/о
табл. в/о з контрол. вивільн.
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/пл. об.,з уповіл. вив.
табл. в/плівк. обол.
табл. в/цукров. обол.
табл. жув.
табл. з відсрочен. вивільн.
табл. з модиф. вивільн.
табл. кишково-розч.
табл. п/пл. обол., з мод. вив.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
табл. ретард в/о
табл. сублінгв.
табл., в/о, з модиф. вивільн.
табл., дисперг. в рот. порожн.
трава
Показати всі
Дозування
0.1 %
0.1 г
0.1 мг
0.1 мг/0,2 мл
0.01 %
0.01 г
0.2 г
0.2 мг
0.3 мг
0.3 мг/0,3 мл (доза)
0.4 мг
0.4 мг/1 доза
0.04 г
0.04 г/1 г
0.5 г
0.5 мг
0.5 мг/мл
0.05 г
0.0005 г
0.6 мг/мл
0.06 г
0.15 мг
0.15 мг/доза
0.18 %
0.25 %
0.25 мг
0.25 мг/мл
0.025 %
0.025 г
1 %
1 г
1 мг
1 мг/мл
1.5 г
1.5 мг
1.5 мг + 5 мг
1.5 мг + 10 мг
1.8 мг/мл
1.25 мг
1.25 мг/1 доза
1.25 мг/мл
2 %
2 г
2 мг
2 мг + 0.625 мг
2 мг + 180 мг
2 мг/мл
2.5 %
2.5 г
2.5 мг
2.5 мг + 0.625 мг
2.5 мг + 12.5 мг
2.5 мг/мл
2.9 мг
3.5 мг + 2.5 мг
3.125 мг
4 г
4 мг
4 мг + 1.25 мг
4 мг + 5 мг
4 мг + 10 мг
4 мг + 240 мг
4 мг/5 мг
5 %
5 г
5 мг
5 мг + 1.5 мг
5 мг + 1.25 мг
5 мг + 4 мг
5 мг + 5 мг
5 мг + 8 мг
5 мг + 10 мг
5 мг + 12.5 мг
5 мг + 25 мг
5 мг + 80 мг
5 мг + 160 мг
5 мг/5 мг
5 мг/10 мг
5 мг/мл
5.2 мг
6.25 мг
7 мг + 5 мг
7.5 мг
8 мг
8 мг + 2.5 мг
8 мг + 5 мг
8 мг + 10 мг
8 мг + 12.5 мг
8 мг/10 мг
10 г
10 г/100 мл
10 мг
10 мг + 1.5 мг
10 мг + 2.5 мг
10 мг + 5 мг
10 мг + 8 мг
10 мг + 10 мг
10 мг + 11 мг
10 мг + 12.5 мг
10 мг + 20 мг
10 мг + 25 мг
10 мг + 80 мг
10 мг + 100 мг
10 мг + 160 мг
10 мг/2 мл
10 мг/5 мг
10 мг/10 мг
10 мг/10 мл
10 мг/мл
12.5 мг
14 мг + 10 мг
15 мг
15 мг/г
16 мг
16 мг + 10 мг
16 мг + 12.5 мг
20 г
20 мг
20 мг + 5 мг
20 мг + 10 мг
20 мг + 12.5 мг
20 мг + 20 мг
20 мг + 25 мг
20 мг + 80 мг
20 мг + 100 мг
20 мг + 160 мг
20 мг/2 мл
20 мг/4 мл
20 мг/г
20 мг/мл
20 мкг
20 мкг/мл
22.5 мг
24 мг + 26 мг
25 мг
25 мг/мл
25 мл
30 мг
32 мг
32 мг + 12.5 мг
32 мг + 25 мг
35 мг
40 г
40 мг
40 мг + 5 мг
40 мг + 10 мг
40 мг + 12.5 мг
40 мг + 25 мг
40 мг + 160 мг
40 мг/мл
45 мг
49 мг + 51 мг
50 г
50 мг
50 мг + 12.5 мг
50 мг/мл
50 мл
60 мг
60 мг/2 мл
60 мкг
62.5 мг
75 мг
75 мг + 10 мг
75 мг + 20 мг
80 мг
80 мг + 5 мг
80 мг + 10 мг
80 мг + 12.5 мг
80 мг + 25 мг
90 мг
97 мг + 103 мг
100 г
100 мг
100 мг + 5 мг
100 мг + 10 мг
100 мг + 12.5 мг
100 мг + 25 мг
100 мг/5 мл
100 мг/мл
100 мл
120 мг
135 мг
140 г
145 мг
150 мг
150 мг + 12.5 мг
150 мг/мл
160 мг
160 мг + 5 мг
160 мг + 10 мг
160 мг + 12.5 мг
160 мг + 25 мг
177.5 мг
180 мг
180 мг + 60 мг
182.5 мг
200 мг
200 мг/г
200 мг/мл
240 мг
250 мг
250 мг/20 мл
250 мг/50 мл
284 мг/1,5 мл
300 мг
300 мг + 12.5 мг
320 мг
320 мг + 12.5 мг
320 мг + 25 мг
400 мг
450 мг + 50 мг
500 мг
600 ОД/г
600 мг
750 мг
1000 МО/г
1000 ОД/г
1000 мг
30000 МО/100 г
50000 МО/100 г
+
Показати всі
Пакування
амп.
амп. 0.2 мл
амп. 1 мл
амп. 1.1 мл
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
амп. 3 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
амп. 8 мл
амп. 10 мл
амп. 20 мл
амп. п/е 2 мл
амп. п/е 4 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 4 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 8 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 10 мл
балон 180 доз
банка
банка 100 мл
банка полімер.
блістер
блістер у коробці
блістер у пачці
комбі-уп.
контейнер
контейнер полімер. 50 мл
контейнер полімер. 250 мл
контурн. чарунк. уп.
контурн. чарунк. уп., у пачці
пакет
пакет 2 г
пакет 9 г
пакет-саше 5 мл
пачка
пенал 10 г
пляшка
пляшка 200 мл
пляшка полімерн. 100 мл
пляшка полімерн. 200 мл
попер. заповн. шприц 1.5 мл
попер. наповн. ручка 2 мл
стрип
туба 15 г
туба 20 г
туба 25 г
туба 28.4 г
туба 30 г
туба 35 г
туба 40 г
туба 45 г
туба 50 г
туба 100 г
туба, в пачці 40 г
фл.
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з крап. дозатором 20 мл
фл. з крап. дозатором 50 мл
фл. з крапельн. 20 мл
фл. з мірн. ложкою 100 мл
фл. з мірн. ложкою 200 мл
фл. з пробкою-крапельницею 25 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. полімер.
фл. склян. з пробкою та кришк
фл. скляний
фл. скляний 5 мл
фл. скляний 25 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 100 мл
фл.-крапельн.
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 25 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет
шприц
шприц-ручка
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
4
5
6
7
8
10
12
14
15
18
20
21
25
28
30
40
42
45
48
50
56
60
70
80
84
90
98
100
200
250
Показати всі
Виробник
ALVOGEN
AS Kevelt
Abbott Lab.
Abbott Laboratories GmbH
Acino
Actavis
Actavis Group
Alembic Pharmaceuticals Limited
Alfasigma S.p.A.
Alkaloid
Alvogen IPCO
Apotex
AstraZeneca
Aurobindo Pharma
Balkanpharma-Dupnitza AD
Bayer
Bayer Consumer Care
Bayer Pharma
Belupo
Biomedica Foscama Group
Boehringer Ingelheim
Bosnalijek
Chemische Fabrik Kreussler
Dr. Kade
Egis
Faes Farma S.A.
Gedeon Richter
Genom Biotech
GlaxoSmithKline Export
Grand Medical Group
Guna
Hemofarm
Hetero Labs
Homviora Arzneimittel
IPCA
Intendis
Jubilant Generics
KRKA Farma
KRKA d.d. Novo Mesto
Lab. Innotech International
Labormed Pharma
Lupin
M. Biotech Ltd.
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Meda Pharma
Medochemie Ltd
Medopharm
Menarini Group
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Micro Labs
Nobel
Novartis
Novartis Consumer Health SA
Novartis Overseas Investments AG
Organon Central East Gmbh
Organosyn Life Sciences
Orion Corporation
PRO.MED.CS Praha a.s.
Pharma International
Pharmascience
Polpharma
Propharma International
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Ranbaxy
Recordati Ireland Ltd
Rotapharm
SAF INVEST Ltd
SUN
Sandoz
Sanofi
Scan Biotech
Schwabe
Schwarz Pharma
Servier
Stada
Tchaikapharma-High Quality Medicines
Torrent
UCB Pharma
Viatris
Viatris Specialti LLC
WORLD MEDICINE GROUP
Woerwag Pharma
Xantis Pharma
Zentiva
esparma
Інд-Свіфт Лімітед
ІнтерХім
Інфузія
Іпка
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Агрофарм
Адмеда Арцнайміттель
Актавіс груп
Алембік
Алкалоїд
Алкем Лаб.
Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Апотекс
Артеріум Лтд
Асино Украина
АстраЗенека
Астрафарм
Асіно
Асіно Україна
Ауробіндо Фарма
Байер
Байєр
Берінгер Інгельхайм
Биолек
Биостимулятор
Босналек
Бофур Іпсен Індустрі
Брюфармекспорт
Бєлмедпрепарати
Біолік
Біолік Фарма
ВАЛАРТИН ФАРМА
Варшавский ФЗ Польфа АО
Вертекс
Витамины
Ворвартс Фарма
Вьорваг Фарма
Віатріс Спешелті ЛЛС
Віатріс Хелскеа Лімітед
Віола
Г.Л. Фарма ГмбХ
Галичфарм
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Гленмарк
Гріндекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДОМИФАРМ ООО
Дарница
Дарниця ФФ
Дельфарм Юнінг С.А.С.
Джубілант Дженерікс
ЕВЕР Нейро Фарма
Егіс
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Здоров'я ФФ
Здоровье
Здоровье Группа компаний
Зентіва
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРКА
Кальцекс
Киевский витаминный завод
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лаб. Агетан
Лекхим
Лекхім
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Лубныфарм
Люпін
М.Біотек Лтд.
Майлан Лаб.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медичний центр М.Т.К.
Медокемі Лтд
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Микрохим
Монфарм
Мікро Лабс
Мікрохім
Містрал Кепітал Менеджмент
НГС
Неофармед Джентілі С.п.А
Нижфарм
Нобель
Новартіс Фарма
Новофарм-Біосинтез
Носта Фарма
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Олфа"
ООО "Фармасел"
Олайнфарм
Орхід Кемікалс енд Фармасьютікалс Лімітед
Оріон Корпорейшн
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Пабьяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Пліва
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Пфайзер Інк.
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Ривофарм
Рік-Фарм
САН
Сандоз
Сановель
Санофи-Авентис Украина
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
Серв'є
Серв'є Україна
Софарма
Стада
ТОВ "Тернофарм"
Тева
Тева Украина
Тева Україна
Тернофарм
Технолог
Торрент
Украинская фармацевтическая компания
Українська фармацевтична компанія
Универсальное агентство "Про-фарма"
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
ФарКоС
ФарКоС ФФ
Фарма Інтернешенал
Фарма Лайф
Фармак
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Фармекс Групп
Фармстандарт-УфаВИТА
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Фитофарм
Фітофарм
Хеель
Хемофарм
Цефак
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Чеплафарм Арцнайміттель
Червона зірка
Эйм
Юнифарма
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Юніфарм
Юніфарма
Юрія-Фарм
бене-Арцнайміттель
ратіофарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню