Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A17
Левамлодипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08C
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C A
Похідні дигідропіридину
C08C A17
Левамлодипін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Семлопін®
Таблетки 5 мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від
79,01
грн
в 536 аптеках
Знайти в аптеках
Семлопін®
Таблетки 2,5 мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від
55,07
грн
в 381 аптеці
Знайти в аптеках
Азомекс
Таблетки 5 мг блістер №30
Teva
від
229,33
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Азомекс
Таблетки 2,5 мг блістер №30
Teva
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
2.5 мг
5 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Кусум
Тева Украина
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню