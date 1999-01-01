Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A17

Левамлодипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08CСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C AПохідні дигідропіридину
C08C A17Левамлодипін
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Семлопін®
Семлопін®
Таблетки 5 мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від 79,01 грн
в 536 аптеках
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Семлопін®
Семлопін®
Таблетки 2,5 мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від 55,07 грн
в 381 аптеці
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Азомекс
Азомекс
Таблетки 5 мг блістер №30
Teva
від 229,33 грн
в 1 аптеці інших міст
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Азомекс
Азомекс
Таблетки 2,5 мг блістер №30
Teva
Немає в наявності
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