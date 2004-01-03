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Список виробниківSSandoz

Виробник: Sandoz

ТОВ "Сандоз Україна"
04073, Київ, проспект Степана Бандери, 28-а (літера Г)
(044) 495-28-66
(044) 495-28-66
www.sandoz.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 241 аптеці
від 163,86 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 291 аптеці
від 198,70 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготування 30 мл суспензії, д/п 30 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготування 30 мл суспензії, д/п 30 мл сусп., № 1 Sandoz
В 224 аптеках
від 304,85 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Sandoz
В 136 аптеках
від 194,68 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Sandoz
В 800 аптеках
від 271,39 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 6 Sandoz
В 272 аптеках
від 517,60 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Сандоз® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Sandoz
Амлодипін Сандоз® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 1018 аптеках
від 24,68 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Сандоз® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Sandoz
Амлодипін Сандоз® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 1041 аптеці
від 48,35 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® порошок для оральної суспензії, 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл, флакон, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1; Sandoz
Амоксиклав® Порошок для оральної суспензії, 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл, флакон, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1 Sandoz
В 123 аптеках
від 233,56 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® 2s порошок для оральної суспензії, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, 70 мл, № 1; Sandoz
Амоксиклав® 2s Порошок для оральної суспензії, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, 70 мл, № 1 Sandoz
В 371 аптеці
від 210,98 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® 2x таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг + 125 мг, блістер, № 14; Sandoz
Амоксиклав® 2x Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг + 125 мг, блістер, № 14 Sandoz
В 535 аптеках
від 169,55 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® 2x таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14; Sandoz
Амоксиклав® 2x Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14 Sandoz
В 979 аптеках
від 169,95 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються, 500 мг + 125 мг, блістер, № 20; Sandoz
Амоксиклав® Квіктаб Таблетки, що диспергуються, 500 мг + 125 мг, блістер, № 20 Sandoz
В 1 аптеці
від 202,63 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються, 875 мг + 125 мг, блістер, № 10; Sandoz
Амоксиклав® Квіктаб Таблетки, що диспергуються, 875 мг + 125 мг, блістер, № 10 Sandoz
В 19 аптеках
від 206,00 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14; Sandoz
Амоксиклав® Квіктаб Таблетки, що диспергуються, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14 Sandoz
В 72 аптеках
від 292,71 грн
Ціни в аптеках
Ацик® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Sandoz
Ацик® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Sandoz
В 1144 аптеках
від 74,30 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® розчин оральний, 20 мг/мл, флакон з мірним ковпачком, 100 мл, або мірним апплікатором (шприцем), або мірн. апплікатором (шприц), № 1; Sandoz
АЦЦ® Розчин оральний, 20 мг/мл, флакон з мірним ковпачком, 100 мл, або мірним апплікатором (шприцем), або мірн. апплікатором (шприц), № 1 Sandoz
В 151 аптеці
від 185,84 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® 100 порошок для орального розчину, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20; Sandoz
АЦЦ® 100 Порошок для орального розчину, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz
В 1030 аптеках
від 196,63 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04073, Київ, проспект Степана Бандери, 28-а (літера Г)
(044) 495-28-66
(044) 495-28-66
www.sandoz.ua
Знайдено: 18 препаратів
Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 241 аптеці
від 163,86 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 291 аптеці
від 198,70 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготування 30 мл суспензії, д/п 30 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготування 30 мл суспензії, д/п 30 мл сусп., № 1 Sandoz
В 224 аптеках
від 304,85 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Sandoz
В 136 аптеках
від 194,68 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Sandoz
В 800 аптеках
від 271,39 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 6 Sandoz
В 272 аптеках
від 517,60 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Сандоз® таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Sandoz
Амлодипін Сандоз® Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 1018 аптеках
від 24,68 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Сандоз® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Sandoz
Амлодипін Сандоз® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Sandoz
В 1041 аптеці
від 48,35 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® порошок для оральної суспензії, 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл, флакон, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1; Sandoz
Амоксиклав® Порошок для оральної суспензії, 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл, флакон, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1 Sandoz
В 123 аптеках
від 233,56 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® 2s порошок для оральної суспензії, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, 70 мл, № 1; Sandoz
Амоксиклав® 2s Порошок для оральної суспензії, 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл, флакон, 70 мл, № 1 Sandoz
В 371 аптеці
від 210,98 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® 2x таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг + 125 мг, блістер, № 14; Sandoz
Амоксиклав® 2x Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг + 125 мг, блістер, № 14 Sandoz
В 535 аптеках
від 169,55 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® 2x таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14; Sandoz
Амоксиклав® 2x Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14 Sandoz
В 979 аптеках
від 169,95 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються, 500 мг + 125 мг, блістер, № 20; Sandoz
Амоксиклав® Квіктаб Таблетки, що диспергуються, 500 мг + 125 мг, блістер, № 20 Sandoz
В 1 аптеці
від 202,63 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються, 875 мг + 125 мг, блістер, № 10; Sandoz
Амоксиклав® Квіктаб Таблетки, що диспергуються, 875 мг + 125 мг, блістер, № 10 Sandoz
В 19 аптеках
від 206,00 грн
Ціни в аптеках
Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14; Sandoz
Амоксиклав® Квіктаб Таблетки, що диспергуються, 875 мг + 125 мг, блістер, № 14 Sandoz
В 72 аптеках
від 292,71 грн
Ціни в аптеках
Ацик® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Sandoz
Ацик® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Sandoz
В 1144 аптеках
від 74,30 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® розчин оральний, 20 мг/мл, флакон з мірним ковпачком, 100 мл, або мірним апплікатором (шприцем), або мірн. апплікатором (шприц), № 1; Sandoz
АЦЦ® Розчин оральний, 20 мг/мл, флакон з мірним ковпачком, 100 мл, або мірним апплікатором (шприцем), або мірн. апплікатором (шприц), № 1 Sandoz
В 151 аптеці
від 185,84 грн
Ціни в аптеках
АЦЦ® 100 порошок для орального розчину, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20; Sandoz
АЦЦ® 100 Порошок для орального розчину, 100 мг, пакетик, 3 г, № 20 Sandoz
В 1030 аптеках
від 196,63 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 9
Стандартизація фармацевтичної продукції