Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A13
Лерканідипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08C
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C A
Похідні дигідропіридину
C08C A13
Лерканідипін
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Леркамен® 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №60
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
418,16
грн
в 930 аптеках
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Леркамен® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
649,84
грн
в 898 аптеках
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Ванлерк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
165,36
грн
в 759 аптеках
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Лерканідипін-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від
148,04
грн
в 728 аптеках
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Ванлерк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
265,21
грн
в 720 аптеках
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Леркамен® 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
238,00
грн
в 680 аптеках
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Лерканідипін-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Тева Україна
від
241,66
грн
в 668 аптеках
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Лерканія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Фармак
від
168,00
грн
в 653 аптеках
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Занідіп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Recordati Ireland Ltd
від
252,00
грн
в 570 аптеках
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Леркамен® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
372,82
грн
в 560 аптеках
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Занідіп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №98
Recordati Ireland Ltd
від
983,60
грн
в 500 аптеках
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Лерканія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Фармак
від
262,44
грн
в 476 аптеках
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Занідіп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Recordati Ireland Ltd
від
399,51
грн
в 475 аптеках
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Занідіп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №98
Recordati Ireland Ltd
від
696,20
грн
в 437 аптеках
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Езантал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Мікрохім
від
150,65
грн
в 397 аптеках
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Торидип 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Торрент
від
219,93
грн
в 390 аптеках
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Езантал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Мікрохім
від
154,95
грн
в 340 аптеках
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Торидип 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Торрент
від
147,27
грн
в 193 аптеках
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Алвотенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
ALVOGEN
Немає в наявності
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Алвотенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
ALVOGEN
Немає в наявності
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Дозування
10 мг
20 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
30
60
98
Виробник
ALVOGEN
Recordati Ireland Ltd
Київський вітамінний завод
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мікрохім
Тева Україна
Торрент
Фармак
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