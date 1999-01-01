Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A13

Лерканідипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08CСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C AПохідні дигідропіридину
C08C A13Лерканідипін
Сортування: По популярності
Леркамен® 10
Леркамен® 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №60
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 418,16 грн
в 930 аптеках
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Леркамен® 20
Леркамен® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 649,84 грн
в 898 аптеках
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Ванлерк
Ванлерк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 165,36 грн
в 759 аптеках
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Лерканідипін-Тева
Лерканідипін-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Тева Україна
від 148,04 грн
в 728 аптеках
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Ванлерк
Ванлерк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 265,21 грн
в 720 аптеках
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Леркамен® 10
Леркамен® 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 238,00 грн
в 680 аптеках
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Лерканідипін-Тева
Лерканідипін-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Тева Україна
від 241,66 грн
в 668 аптеках
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Лерканія®
Лерканія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Фармак
від 168,00 грн
в 653 аптеках
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Занідіп®
Занідіп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Recordati Ireland Ltd
від 252,00 грн
в 570 аптеках
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Леркамен® 20
Леркамен® 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 372,82 грн
в 560 аптеках
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Занідіп®
Занідіп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №98
Recordati Ireland Ltd
від 983,60 грн
в 500 аптеках
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Лерканія®
Лерканія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Фармак
від 262,44 грн
в 476 аптеках
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Занідіп®
Занідіп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Recordati Ireland Ltd
від 399,51 грн
в 475 аптеках
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Занідіп®
Занідіп®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №98
Recordati Ireland Ltd
від 696,20 грн
в 437 аптеках
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Езантал
Езантал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Мікрохім
від 150,65 грн
в 397 аптеках
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Торидип 20
Торидип 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Торрент
від 219,93 грн
в 390 аптеках
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Езантал
Езантал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Мікрохім
від 154,95 грн
в 340 аптеках
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Торидип 10
Торидип 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Торрент
від 147,27 грн
в 193 аптеках
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Алвотенс
Алвотенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №60
ALVOGEN
Немає в наявності
Алвотенс
Алвотенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
ALVOGEN
Немає в наявності
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