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Виробник: Menarini Group

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02098, Київ, вул. Березняківська, 29, 7-й поверх
(044) 494-33-88
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Знайдено: 18 препаратів
L-Тироксин 100 Берлін-Хемі таблетки, 100 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 100 Берлін-Хемі Таблетки, 100 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1123 аптеках
від 118,73 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі таблетки, 125 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі Таблетки, 125 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1053 аптеках
від 122,27 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 150 Берлін-Хемі таблетки, 150 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 150 Берлін-Хемі Таблетки, 150 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1040 аптеках
від 100,00 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 50 Берлін-Хемі таблетки, 50 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 50 Берлін-Хемі Таблетки, 50 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1138 аптеках
від 97,57 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі таблетки, 75 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі Таблетки, 75 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1113 аптеках
від 108,46 грн
Ціни в аптеках
Аденурік® 120 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 28; Berlin-Chemie AG
Аденурік® 120 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 28 Berlin-Chemie AG
В 733 аптеках
від 830,34 грн
Ціни в аптеках
Аденурік® 80 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, блістер, № 28; Berlin-Chemie AG
Аденурік® 80 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, блістер, № 28 Berlin-Chemie AG
В 1084 аптеках
від 762,88 грн
Ціни в аптеках
Арлеверт® таблетки, 20 мг + 40 мг, блістер, № 20; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Арлеверт® Таблетки, 20 мг + 40 мг, блістер, № 20 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 720 аптеках
від 150,53 грн
Ціни в аптеках
Арлеверт® таблетки, 20 мг + 40 мг, блістер, № 50; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Арлеверт® Таблетки, 20 мг + 40 мг, блістер, № 50 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 841 аптеці
від 393,10 грн
Ціни в аптеках
Аттенто® 20/5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг + 5 мг, блістер, № 28; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Аттенто® 20/5 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг + 5 мг, блістер, № 28 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 577 аптеках
від 535,88 грн
Ціни в аптеках
Аттенто® 40/10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг + 10 мг, блістер, № 28; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Аттенто® 40/10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг + 10 мг, блістер, № 28 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 671 аптеці
від 593,11 грн
Ціни в аптеках
Берліприл® 10 таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® 10 Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 1 аптеці
від 99,00 грн
Ціни в аптеках
Берліприл® 20 таблетки, 20 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® 20 Таблетки, 20 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 4 аптеках інших міст
від 114,40 грн
Ціни в інших містах
Берліприл® 5 таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® 5 Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 1 аптеці
від 70,00 грн
Ціни в аптеках
Берліприл® Плюс 10/25 таблетки, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® Плюс 10/25 Таблетки, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 1 аптеці
від 140,00 грн
Ціни в аптеках
Берлітіон® 300 ОД концентрат для розчину для інфузій, 300 од, ампула, 12 мл, № 5; Berlin-Chemie AG
Берлітіон® 300 ОД Концентрат для розчину для інфузій, 300 од, ампула, 12 мл, № 5 Berlin-Chemie AG
В 93 аптеках
від 375,84 грн
Ціни в аптеках
Берлітіон® 600 капсули капсули м'які, 600 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берлітіон® 600 капсули Капсули м'які, 600 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 824 аптеках
від 709,87 грн
Ціни в аптеках
Берлітіон® 600 ОД концентрат для розчину для інфузій, 600 од, ампула, 24 мл, № 5; Berlin-Chemie AG
Берлітіон® 600 ОД Концентрат для розчину для інфузій, 600 од, ампула, 24 мл, № 5 Berlin-Chemie AG
В 623 аптеках
від 661,12 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
02098, Київ, вул. Березняківська, 29, 7-й поверх
(044) 494-33-88
Знайдено: 18 препаратів
L-Тироксин 100 Берлін-Хемі таблетки, 100 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 100 Берлін-Хемі Таблетки, 100 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1123 аптеках
від 118,73 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі таблетки, 125 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі Таблетки, 125 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1053 аптеках
від 122,27 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 150 Берлін-Хемі таблетки, 150 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 150 Берлін-Хемі Таблетки, 150 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1040 аптеках
від 100,00 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 50 Берлін-Хемі таблетки, 50 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 50 Берлін-Хемі Таблетки, 50 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1138 аптеках
від 97,57 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі таблетки, 75 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі Таблетки, 75 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1113 аптеках
від 108,46 грн
Ціни в аптеках
Аденурік® 120 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 28; Berlin-Chemie AG
Аденурік® 120 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 28 Berlin-Chemie AG
В 733 аптеках
від 830,34 грн
Ціни в аптеках
Аденурік® 80 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, блістер, № 28; Berlin-Chemie AG
Аденурік® 80 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, блістер, № 28 Berlin-Chemie AG
В 1084 аптеках
від 762,88 грн
Ціни в аптеках
Арлеверт® таблетки, 20 мг + 40 мг, блістер, № 20; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Арлеверт® Таблетки, 20 мг + 40 мг, блістер, № 20 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 720 аптеках
від 150,53 грн
Ціни в аптеках
Арлеверт® таблетки, 20 мг + 40 мг, блістер, № 50; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Арлеверт® Таблетки, 20 мг + 40 мг, блістер, № 50 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 841 аптеці
від 393,10 грн
Ціни в аптеках
Аттенто® 20/5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг + 5 мг, блістер, № 28; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Аттенто® 20/5 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг + 5 мг, блістер, № 28 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 577 аптеках
від 535,88 грн
Ціни в аптеках
Аттенто® 40/10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг + 10 мг, блістер, № 28; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Аттенто® 40/10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг + 10 мг, блістер, № 28 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 671 аптеці
від 593,11 грн
Ціни в аптеках
Берліприл® 10 таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® 10 Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 1 аптеці
від 99,00 грн
Ціни в аптеках
Берліприл® 20 таблетки, 20 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® 20 Таблетки, 20 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 4 аптеках інших міст
від 114,40 грн
Ціни в інших містах
Берліприл® 5 таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® 5 Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 1 аптеці
від 70,00 грн
Ціни в аптеках
Берліприл® Плюс 10/25 таблетки, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берліприл® Плюс 10/25 Таблетки, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 1 аптеці
від 140,00 грн
Ціни в аптеках
Берлітіон® 300 ОД концентрат для розчину для інфузій, 300 од, ампула, 12 мл, № 5; Berlin-Chemie AG
Берлітіон® 300 ОД Концентрат для розчину для інфузій, 300 од, ампула, 12 мл, № 5 Berlin-Chemie AG
В 93 аптеках
від 375,84 грн
Ціни в аптеках
Берлітіон® 600 капсули капсули м'які, 600 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берлітіон® 600 капсули Капсули м'які, 600 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 824 аптеках
від 709,87 грн
Ціни в аптеках
Берлітіон® 600 ОД концентрат для розчину для інфузій, 600 од, ампула, 24 мл, № 5; Berlin-Chemie AG
Берлітіон® 600 ОД Концентрат для розчину для інфузій, 600 од, ампула, 24 мл, № 5 Berlin-Chemie AG
В 623 аптеках
від 661,12 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції