Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A06

Німодипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08CСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C AПохідні дигідропіридину
C08C A06Німодипін
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Немотан
Немотан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 346,81 грн
в 379 аптеках
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Німодипін
Німодипін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Борщагівський ХФЗ
від 114,90 грн
в 345 аптеках
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Немотан
Немотан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №100
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 1070,36 грн
в 332 аптеках
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Нітопін
Нітопін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №30
Grand Medical Group
від 338,43 грн
в 313 аптеках
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Німодипін
Німодипін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №50
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Німотоп®
Німотоп®
Розчин для інфузій 10 мг флакон 50 мл №5
Байєр
Немає в наявності
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