Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A06
Німодипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08C
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C A
Похідні дигідропіридину
C08C A06
Німодипін
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Немотан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
346,81
грн
в 379 аптеках
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Німодипін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Борщагівський ХФЗ
від
114,90
грн
в 345 аптеках
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Немотан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №100
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
1070,36
грн
в 332 аптеках
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Нітопін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №30
Grand Medical Group
від
338,43
грн
в 313 аптеках
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Німодипін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №50
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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Німотоп®
Розчин для інфузій 10 мг флакон 50 мл №5
Байєр
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/інф.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг
30 мг
Пакування
блістер
фл. 50 мл
Кількість штук в упаковці
5
30
50
100
Виробник
Grand Medical Group
Байєр
Медокемі Лтд
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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