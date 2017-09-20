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ТОВ "Кусум Фарм"
274 препарати
274 препарати
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Повна назва
Група компаній "Кусум"
Адреса
02092, Київ, вул. Алма-Атинська, 58
Телефон
(044) 495-82-88
Електронна пошта
[email protected]
Факс
(044) 495-82-88
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Алєндра®
Таблетки 70 мг блістер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
389,47
грн
в 1221 аптеці інших міст
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L-Цет®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
728,56
грн
в 1180 аптеках
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Німід®
Таблетки 100 мг блістер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
249,00
грн
в 1166 аптеках
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Катарія
Гранули 4 г саше 5.6 г у коробці №6
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
177,66
грн
в 1119 аптеках
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Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 30 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
76,00
грн
в 1117 аптеках
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Німід®
Гранули 100 мг/2 г саше 2 г №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
316,93
грн
в 1109 аптеках
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Німід® форте
Таблетки №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
834,30
грн
в 1097 аптеках
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Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 100 мл №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
256,60
грн
в 1086 аптеках
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Пірантел
Таблетки 250 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
274,22
грн
в 1085 аптеках
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Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
189,64
грн
в 1074 аптеках
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Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл саше 8 мл №20
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
421,80
грн
в 1063 аптеках
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Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №120
КУСУМ ФАРМ ООО
від
94,66
грн
в 1042 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №2
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
68,10
грн
в 1005 аптеках
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Виданол®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
1200,00
грн
в 997 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
40,37
грн
в 992 аптеках
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Волвіт®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
224,74
грн
в 977 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
124,00
грн
в 964 аптеках
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Ларфікс
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
1133,90
грн
в 956 аптеках
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Фуцис®
Таблетки 200 мг блістер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
156,77
грн
в 947 аптеках
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Метамін®
Таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг №90
КУСУМ ФАРМ ООО
від
120,80
грн
в 943 аптеках
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