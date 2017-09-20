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ТОВ "Кусум Фарм"274 препарати

274 препарати
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Алєндра®
Алєндра®
Таблетки 70 мг блістер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 389,47 грн
в 1221 аптеці інших міст
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L-Цет®
L-Цет®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 728,56 грн
в 1180 аптеках
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Німід®
Німід®
Таблетки 100 мг блістер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 249,00 грн
в 1166 аптеках
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Катарія
Катарія
Гранули 4 г саше 5.6 г у коробці №6
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 177,66 грн
в 1119 аптеках
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Німід®
Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 30 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 76,00 грн
в 1117 аптеках
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Німід®
Німід®
Гранули 100 мг/2 г саше 2 г №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 316,93 грн
в 1109 аптеках
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Німід® форте
Німід® форте
Таблетки №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 834,30 грн
в 1097 аптеках
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Дермазол®
Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл флакон 100 мл №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 256,60 грн
в 1086 аптеках
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Пірантел
Пірантел
Таблетки 250 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 274,22 грн
в 1085 аптеках
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Німід®
Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 189,64 грн
в 1074 аптеках
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Дермазол®
Дермазол®
Шампунь 20 мг/мл саше 8 мл №20
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 421,80 грн
в 1063 аптеках
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Лоспирин®
Лоспирин®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип №120
КУСУМ ФАРМ ООО
від 94,66 грн
в 1042 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №2
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 68,10 грн
в 1005 аптеках
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Виданол®
Виданол®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 1200,00 грн
в 997 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 40,37 грн
в 992 аптеках
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Волвіт®
Волвіт®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 224,74 грн
в 977 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 150 мг блістер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 124,00 грн
в 964 аптеках
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Ларфікс
Ларфікс
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 1133,90 грн
в 956 аптеках
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Фуцис®
Фуцис®
Таблетки 200 мг блістер №4
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 156,77 грн
в 947 аптеках
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Метамін®
Метамін®
Таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг №90
КУСУМ ФАРМ ООО
від 120,80 грн
в 943 аптеках
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