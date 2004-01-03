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Список виробниківТТОВ "РЕКОРДАТІ УКРАЇНА"

Виробник: ТОВ "РЕКОРДАТІ УКРАЇНА"

Офіційний представник "Recordati Group"
04050, Київ, вул. Глибочицька, 40
+380443511863
+380443511864
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Знайдено: 18 препаратів
Аб'юфен таблетки, 400 мг, блістер, № 30; Лабораторії Бушара Рекордаті
Аб'юфен Таблетки, 400 мг, блістер, № 30 Лабораторії Бушара Рекордаті
В 993 аптеках
від 366,31 грн
Ціни в аптеках
Аб'юфен таблетки, 400 мг, блістер, № 60; Лабораторії Бушара Рекордаті
Аб'юфен Таблетки, 400 мг, блістер, № 60 Лабораторії Бушара Рекордаті
В 362 аптеках
від 620,25 грн
Ціни в аптеках
АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ гель піхвовий, 5 мл, № 8; Касен Рекордаті
АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ Гель піхвовий, 5 мл, № 8 Касен Рекордаті
В 494 аптеках
від 374,29 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® 50+ таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® 50+ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 310 аптеках
від 218,30 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® ДИТЯЧИЙ САДОК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® ДИТЯЧИЙ САДОК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 272 аптеках
від 206,86 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® ДІАБЕТ таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® ДІАБЕТ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 231 аптеці
від 110,50 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® КЛАСІК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® КЛАСІК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 450 аптеках
від 207,06 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® КЛАСІК таблетки, № 120; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® КЛАСІК Таблетки, № 120 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 343 аптеках
від 261,86 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® КОСМЕТИК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® КОСМЕТИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 1 аптеці інших міст
від 225,40 грн
Ціни в інших містах
АЛФАВІТ® МАМА таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® МАМА Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 297 аптеках
від 343,15 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® У СЕЗОН ЗАСТУД таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® У СЕЗОН ЗАСТУД Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 1 аптеці інших міст
від 201,40 грн
Ціни в інших містах
АЛФАВІТ® ШКОЛЯР таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® ШКОЛЯР Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 462 аптеках
від 236,28 грн
Ціни в аптеках
Гексаліз таблетки для розсмоктування, № 30; Лабораторії Бушара Рекордаті
Гексаліз Таблетки для розсмоктування, № 30 Лабораторії Бушара Рекордаті
В 1086 аптеках
від 171,75 грн
Ціни в аптеках
Гексаспрей спрей оромукозний, 750 мг, флакон аерозольний, 30 г, № 1; Лабораторії Бушара Рекордаті
Гексаспрей Спрей оромукозний, 750 мг, флакон аерозольний, 30 г, № 1 Лабораторії Бушара Рекордаті
В 1156 аптеках
від 221,16 грн
Ціни в аптеках
Гінкор Форт капсули, № 30; Бофур Іпсен Індустрі
Гінкор Форт Капсули, № 30 Бофур Іпсен Індустрі
В 767 аптеках
від 362,36 грн
Ціни в аптеках
Гіноксин капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 1; Recordati Ireland Ltd
Гіноксин Капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 1 Recordati Ireland Ltd
В 487 аптеках
від 275,48 грн
Ціни в аптеках
Гіноксин капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 2; Recordati Ireland Ltd
Гіноксин Капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 2 Recordati Ireland Ltd
В 428 аптеках
від 389,57 грн
Ціни в аптеках
Занідіп® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Recordati Ireland Ltd
Занідіп® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Recordati Ireland Ltd
В 589 аптеках
від 221,28 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04050, Київ, вул. Глибочицька, 40
+380443511863
+380443511864
Знайдено: 18 препаратів
Аб'юфен таблетки, 400 мг, блістер, № 30; Лабораторії Бушара Рекордаті
Аб'юфен Таблетки, 400 мг, блістер, № 30 Лабораторії Бушара Рекордаті
В 993 аптеках
від 366,31 грн
Ціни в аптеках
Аб'юфен таблетки, 400 мг, блістер, № 60; Лабораторії Бушара Рекордаті
Аб'юфен Таблетки, 400 мг, блістер, № 60 Лабораторії Бушара Рекордаті
В 362 аптеках
від 620,25 грн
Ціни в аптеках
АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ гель піхвовий, 5 мл, № 8; Касен Рекордаті
АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ Гель піхвовий, 5 мл, № 8 Касен Рекордаті
В 494 аптеках
від 374,29 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® 50+ таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® 50+ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 310 аптеках
від 218,30 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® ДИТЯЧИЙ САДОК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® ДИТЯЧИЙ САДОК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 272 аптеках
від 206,86 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® ДІАБЕТ таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® ДІАБЕТ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 231 аптеці
від 110,50 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® КЛАСІК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® КЛАСІК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 450 аптеках
від 207,06 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® КЛАСІК таблетки, № 120; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® КЛАСІК Таблетки, № 120 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 343 аптеках
від 261,86 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® КОСМЕТИК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® КОСМЕТИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 1 аптеці інших міст
від 225,40 грн
Ціни в інших містах
АЛФАВІТ® МАМА таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® МАМА Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 297 аптеках
від 343,15 грн
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ® У СЕЗОН ЗАСТУД таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® У СЕЗОН ЗАСТУД Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 1 аптеці інших міст
від 201,40 грн
Ціни в інших містах
АЛФАВІТ® ШКОЛЯР таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВІТ® ШКОЛЯР Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 462 аптеках
від 236,28 грн
Ціни в аптеках
Гексаліз таблетки для розсмоктування, № 30; Лабораторії Бушара Рекордаті
Гексаліз Таблетки для розсмоктування, № 30 Лабораторії Бушара Рекордаті
В 1086 аптеках
від 171,75 грн
Ціни в аптеках
Гексаспрей спрей оромукозний, 750 мг, флакон аерозольний, 30 г, № 1; Лабораторії Бушара Рекордаті
Гексаспрей Спрей оромукозний, 750 мг, флакон аерозольний, 30 г, № 1 Лабораторії Бушара Рекордаті
В 1156 аптеках
від 221,16 грн
Ціни в аптеках
Гінкор Форт капсули, № 30; Бофур Іпсен Індустрі
Гінкор Форт Капсули, № 30 Бофур Іпсен Індустрі
В 767 аптеках
від 362,36 грн
Ціни в аптеках
Гіноксин капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 1; Recordati Ireland Ltd
Гіноксин Капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 1 Recordati Ireland Ltd
В 487 аптеках
від 275,48 грн
Ціни в аптеках
Гіноксин капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 2; Recordati Ireland Ltd
Гіноксин Капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 2 Recordati Ireland Ltd
В 428 аптеках
від 389,57 грн
Ціни в аптеках
Занідіп® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Recordati Ireland Ltd
Занідіп® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Recordati Ireland Ltd
В 589 аптеках
від 221,28 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції