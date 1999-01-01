Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A05
Ніфедипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08C
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C A
Похідні дигідропіридину
C08C A05
Ніфедипін
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Фармадипін®
Краплі оральні 2 % флакон 5 мл №1
Фармак
від
62,95
грн
в 943 аптеках
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Фармадипін®
Краплі оральні 2 % флакон 25 мл №1
Фармак
від
114,55
грн
в 908 аптеках
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Фенігідин-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
16,22
грн
в 888 аптеках
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Коринфар® Ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Teva
від
397,35
грн
в 649 аптеках
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Ніфедипін
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
від
32,43
грн
в 631 аптеці
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Коринфар® Уно 40
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 40 мг блістер №100
Тева Україна
від
589,05
грн
в 611 аптеці
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Коринфар® Ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Teva
від
645,50
грн
в 557 аптеках
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Ніфедипін
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
від
16,79
грн
в 531 аптеці
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Ніфедипін-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
19,30
грн
в 457 аптеках
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Коринфар®
Таблетки пролонгованої дії 10 мг флакон №100
Тева Україна
від
377,42
грн
в 405 аптеках
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Коринфар®
Таблетки пролонгованої дії 10 мг флакон №50
Тева Україна
від
200,60
грн
в 369 аптеках
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Кордипін XL
Таблетки з модифікованим вивільненням 40 мг №20
КРКА
від
141,08
грн
в 2 аптеках інших міст
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Коринфар® Ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №100
Teva
Немає в наявності
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Нікардія® ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 20 мг №100
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
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Коринфар® Уно 40
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 40 мг блістер №50
Тева Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/о з контрол. вивільн.
табл. в/плівк. обол.
табл. з модиф. вивільн.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
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Тева Україна
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Фармак
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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