Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A05

Ніфедипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08CСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C AПохідні дигідропіридину
C08C A05Ніфедипін
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Фармадипін®
Фармадипін®
Краплі оральні 2 % флакон 5 мл №1
Фармак
від 62,95 грн
в 943 аптеках
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Фармадипін®
Фармадипін®
Краплі оральні 2 % флакон 25 мл №1
Фармак
від 114,55 грн
в 908 аптеках
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Фенігідин-Здоров'я
Фенігідин-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 16,22 грн
в 888 аптеках
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Коринфар® Ретард
Коринфар® Ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №30
Teva
від 397,35 грн
в 649 аптеках
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Ніфедипін
Ніфедипін
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
від 32,43 грн
в 631 аптеці
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Коринфар® Уно 40
Коринфар® Уно 40
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 40 мг блістер №100
Тева Україна
від 589,05 грн
в 611 аптеці
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Коринфар® Ретард
Коринфар® Ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №50
Teva
від 645,50 грн
в 557 аптеках
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Ніфедипін
Ніфедипін
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
від 16,79 грн
в 531 аптеці
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Ніфедипін-Дарниця
Ніфедипін-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 19,30 грн
в 457 аптеках
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Коринфар®
Коринфар®
Таблетки пролонгованої дії 10 мг флакон №100
Тева Україна
від 377,42 грн
в 405 аптеках
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Коринфар®
Коринфар®
Таблетки пролонгованої дії 10 мг флакон №50
Тева Україна
від 200,60 грн
в 369 аптеках
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Кордипін XL
Кордипін XL
Таблетки з модифікованим вивільненням 40 мг №20
КРКА
від 141,08 грн
в 2 аптеках інших міст
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Коринфар® Ретард
Коринфар® Ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон №100
Teva
Немає в наявності
Нікардія® ретард
Нікардія® ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 20 мг №100
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
Коринфар® Уно 40
Коринфар® Уно 40
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 40 мг блістер №50
Тева Україна
Немає в наявності
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