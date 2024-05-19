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Амлодипін-КВ таблетки 5 мг блістер, №30 - Київ (108531) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1173 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (6)
17,32
Економія: -0,57 грн
16,75 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (6), блістер (2)
18,70
Економія: -2,10 грн
16,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (6), блістер (2)
18,80
Економія: -2,20 грн
16,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
16,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (7)
18,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (21), блістер (2)
18,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (5)
16,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (177), блістер (2)
17,01 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (7), блістер (2)
18,90
Економія: -2,30 грн
16,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
18,94
Економія: -2,19 грн
16,75 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
15,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
15,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
18,63 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
15,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (2)
18,80
Економія: -2,20 грн
16,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
17,30
Економія: -0,70 грн
16,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
18,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (7), блістер (2)
18,90
Економія: -2,30 грн
16,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (7)
19,44
Економія: -3,67 грн
15,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (8)
18,60 грн