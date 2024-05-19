Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №90 - Київ (890771) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, вул. Басейна, 10
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Всього: упаковка (1), блістер (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Фармація
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Аптека копійка
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Всього: таблетки (60)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10