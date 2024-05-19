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Амлодипін-Тева таблетки 10 мг блістер, №30 - Київ (412509) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1164 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
50,75
Економія: -5,73 грн
45,02 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3), блістер (2)
50,70
Економія: -6,30 грн
44,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
50,70
Економія: -6,30 грн
44,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
44,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
45,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8), блістер (2)
45,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (3)
44,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (36)
42,78 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3), блістер (1)
50,70
Економія: -6,30 грн
44,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
49,23
Економія: -4,21 грн
45,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
42,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
46,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
49,33
Економія: -3,86 грн
45,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3), блістер (2)
50,70
Економія: -6,30 грн
44,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
50,70
Економія: -6,30 грн
44,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
47,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4), блістер (2)
50,70
Економія: -6,30 грн
44,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (4)
52,44
Економія: -8,34 грн
44,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7), блістер (2)
42,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2), блістер (2)
50,70
Економія: -6,30 грн
44,40 грн