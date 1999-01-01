Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A09

Лацидипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08CСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C AПохідні дигідропіридину
C08C A09Лацидипін
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Лаципіл™
Лаципіл™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №14
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
Лаципіл™
Лаципіл™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №28
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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