Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A09
Лацидипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08C
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C A
Похідні дигідропіридину
C08C A09
Лацидипін
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Лаципіл™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №14
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Лаципіл™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №28
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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