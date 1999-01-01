Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A02
Фелодипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08C
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C A
Похідні дигідропіридину
C08C A02
Фелодипін
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Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
від
796,06
грн
в 374 аптеках
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Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 2,5 мг блістер №30
Тева Україна
від
595,80
грн
в 366 аптеках
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Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
від
1355,80
грн
в 304 аптеках
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Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 2,5 мг блістер №100
Тева Україна
Немає в наявності
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Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №100
Тева Україна
Немає в наявності
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Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №100
Тева Україна
Немає в наявності
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