Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A02

Фелодипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08CСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C AПохідні дигідропіридину
C08C A02Фелодипін
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Фелодип
Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №30
Тева Україна
від 796,06 грн
в 374 аптеках
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Фелодип
Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 2,5 мг блістер №30
Тева Україна
від 595,80 грн
в 366 аптеках
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Фелодип
Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №30
Тева Україна
від 1355,80 грн
в 304 аптеках
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Фелодип
Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 2,5 мг блістер №100
Тева Україна
Немає в наявності
Фелодип
Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер №100
Тева Україна
Немає в наявності
Фелодип
Фелодип
Таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер №100
Тева Україна
Немає в наявності
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