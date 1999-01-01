Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A01

Амлодипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C08АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08CСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C AПохідні дигідропіридину
C08C A01Амлодипін
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Амлодипін-КВ
Амлодипін-КВ
Таблетки 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 21,55 грн
в 921 аптеці
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Амлодипін-Тева
Амлодипін-Тева
Таблетки 5 мг блістер №30
Тева Україна
від 24,00 грн
в 918 аптеках
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Амлодипін-Тева
Амлодипін-Тева
Таблетки 10 мг блістер №30
Тева Україна
від 41,40 грн
в 917 аптеках
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Амлодипін-КВ
Амлодипін-КВ
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 15,05 грн
в 909 аптеках
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Амлодипін Сандоз®
Амлодипін Сандоз®
Таблетки 5 мг блістер №30
Sandoz
від 26,74 грн
в 842 аптеках
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Амлодипін Сандоз®
Амлодипін Сандоз®
Таблетки 10 мг блістер №30
Sandoz
від 50,86 грн
в 836 аптеках
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Амлодипін-Тева
Амлодипін-Тева
Таблетки 10 мг блістер №90
Тева Україна
від 120,69 грн
в 776 аптеках
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Норваск®
Норваск®
Таблетки 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 207,76 грн
в 729 аптеках
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Амлодипін-Тева
Амлодипін-Тева
Таблетки 5 мг блістер №90
Тева Україна
від 76,14 грн
в 718 аптеках
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Амлодипін-Дарниця
Амлодипін-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від 12,55 грн
в 700 аптеках
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Амлодипін-Дарниця
Амлодипін-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від 20,90 грн
в 666 аптеках
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Норваск®
Норваск®
Таблетки 10 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 340,20 грн
в 586 аптеках
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Амлодипін-Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я
Таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 8,23 грн
в 421 аптеці
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Амлодипін-Дарниця
Амлодипін-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці №90
Дарниця ФФ
від 49,77 грн
в 419 аптеках
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Амлодипін-Здоров'я
Амлодипін-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 14,46 грн
в 415 аптеках
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Амлодипін-Дарниця
Амлодипін-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці №90
Дарниця ФФ
від 75,06 грн
в 402 аптеках
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Нормодипін
Нормодипін
Таблетки 5 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 285,39 грн
в 399 аптеках
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Нормодипін
Нормодипін
Таблетки 10 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 316,39 грн
в 388 аптеках
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Амлодипін-Дарниця
Амлодипін-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 26,16 грн
в 358 аптеках
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Амлодипін-Астрафарм
Амлодипін-Астрафарм
Таблетки 5 мг блістер №30
Астрафарм
від 23,41 грн
в 328 аптеках
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