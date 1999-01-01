Київ
Похідні дигідропіридину
C08C A01
Амлодипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C08
АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ
C08C
СЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИ
C08C A
Похідні дигідропіридину
C08C A01
Амлодипін
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Амлодипін-КВ
Таблетки 10 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
21,55
грн
в 921 аптеці
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Амлодипін-Тева
Таблетки 5 мг блістер №30
Тева Україна
від
24,00
грн
в 918 аптеках
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Амлодипін-Тева
Таблетки 10 мг блістер №30
Тева Україна
від
41,40
грн
в 917 аптеках
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Амлодипін-КВ
Таблетки 5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
15,05
грн
в 909 аптеках
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Амлодипін Сандоз®
Таблетки 5 мг блістер №30
Sandoz
від
26,74
грн
в 842 аптеках
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Амлодипін Сандоз®
Таблетки 10 мг блістер №30
Sandoz
від
50,86
грн
в 836 аптеках
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Амлодипін-Тева
Таблетки 10 мг блістер №90
Тева Україна
від
120,69
грн
в 776 аптеках
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Норваск®
Таблетки 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
207,76
грн
в 729 аптеках
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Амлодипін-Тева
Таблетки 5 мг блістер №90
Тева Україна
від
76,14
грн
в 718 аптеках
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Амлодипін-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від
12,55
грн
в 700 аптеках
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Амлодипін-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від
20,90
грн
в 666 аптеках
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Норваск®
Таблетки 10 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
340,20
грн
в 586 аптеках
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Амлодипін-Здоров'я
Таблетки 5 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
8,23
грн
в 421 аптеці
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Амлодипін-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці №90
Дарниця ФФ
від
49,77
грн
в 419 аптеках
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Амлодипін-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
14,46
грн
в 415 аптеках
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Амлодипін-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці №90
Дарниця ФФ
від
75,06
грн
в 402 аптеках
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Нормодипін
Таблетки 5 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
285,39
грн
в 399 аптеках
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Нормодипін
Таблетки 10 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
316,39
грн
в 388 аптеках
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Амлодипін-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
26,16
грн
в 358 аптеках
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Амлодипін-Астрафарм
Таблетки 5 мг блістер №30
Астрафарм
від
23,41
грн
в 328 аптеках
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1
2
3
4
Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл.
Дозування
2.5 мг
5 мг
10 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
стрип
Кількість штук в упаковці
4
10
20
30
50
60
90
100
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Hemofarm
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