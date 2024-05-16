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Активні речовини — “А”АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM)

АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 68 препаратів
Лазолван® таблетки, 30 мг, № 20; Опелла Хелскеа Україна
Лазолван® Таблетки, 30 мг, № 20 Опелла Хелскеа Україна
В 1150 аптеках
від 75,77 грн
Ціни в аптеках
Лазолван® розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1; Опелла Хелскеа Україна
Лазолван® Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1 Опелла Хелскеа Україна
В 1130 аптеках
від 164,70 грн
Ціни в аптеках
Лазолван® таблетки, 30 мг, № 50; Опелла Хелскеа Україна
Лазолван® Таблетки, 30 мг, № 50 Опелла Хелскеа Україна
В 1121 аптеці
від 141,99 грн
Ціни в аптеках
Лазолван® з полунично-вершковим смаком сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Опелла Хелскеа Україна
Лазолван® з полунично-вершковим смаком Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Опелла Хелскеа Україна
В 1038 аптеках
від 128,62 грн
Ціни в аптеках
Лазолван® зі смаком лісових ягід сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1; Опелла Хелскеа Україна
Лазолван® зі смаком лісових ягід Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1 Опелла Хелскеа Україна
В 1022 аптеках
від 86,90 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Тева Україна
Амброксол-Тева Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Тева Україна
В 985 аптеках
від 69,51 грн
Ціни в аптеках
Лазолван® Макс капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 10; Опелла Хелскеа Україна
Лазолван® Макс Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 10 Опелла Хелскеа Україна
В 965 аптеках
від 215,82 грн
Ціни в аптеках
Аброл® таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Гледфарм
Аброл® Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Гледфарм
В 951 аптеці
від 42,00 грн
Ціни в аптеках
Лазолван® зі смаком лісових ягід сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 200 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1; Опелла Хелскеа Україна
Лазолван® зі смаком лісових ягід Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 200 мл, з мірним ковпачком, з мірним ковпачком, № 1 Опелла Хелскеа Україна
В 946 аптеках
від 130,96 грн
Ціни в аптеках
Аброл® сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
Аброл® Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 884 аптеках
від 79,01 грн
Ціни в аптеках
Аброл® сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
Аброл® Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 861 аптеці
від 60,27 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Дарниця таблетки, 30 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 20; Дарниця ФФ
Амброксол-Дарниця Таблетки, 30 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 20 Дарниця ФФ
В 842 аптеках
від 27,56 грн
Ціни в аптеках
Амброксол 30 сироп, 30 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Амброксол 30 Сироп, 30 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 741 аптеці
від 50,71 грн
Ціни в аптеках
Лазолван® розчин для інфузій, 15 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10; Опелла Хелскеа Україна
Лазолван® Розчин для інфузій, 15 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10 Опелла Хелскеа Україна
В 739 аптеках
від 298,69 грн
Ціни в аптеках
Муколван розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Муколван Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 666 аптеках
від 50,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксол 15 сироп, 15 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Амброксол 15 Сироп, 15 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 652 аптеках
від 47,88 грн
Ціни в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Корпорація Артеріум
Амброксол Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Корпорація Артеріум
В 565 аптеках
від 22,46 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Тева Україна
Амброксол-Тева Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Тева Україна
В 551 аптеці
від 72,85 грн
Ціни в аптеках
Аброл® SR капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 10; Гледфарм
Аброл® SR Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 10 Гледфарм
В 547 аптеках
від 72,50 грн
Ціни в аптеках
Лазолван® з полунично-вершковим смаком сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1; Опелла Хелскеа Україна
Лазолван® з полунично-вершковим смаком Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1 Опелла Хелскеа Україна
В 514 аптеках
від 188,15 грн
Ціни в аптеках
Пектолван® А зі смаком лісових ягід сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Пектолван® А зі смаком лісових ягід Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 390 аптеках
від 82,30 грн
Ціни в аптеках
Респикс® спрей розчин оральний, 10 мг/0,2 мл, флакон, 13 мл, з дозуючим пристроєм, з дозуючим пристроєм, № 1; Органосін Лайф Сайєнс
Респикс® спрей Розчин оральний, 10 мг/0,2 мл, флакон, 13 мл, з дозуючим пристроєм, з дозуючим пристроєм, № 1 Органосін Лайф Сайєнс
В 346 аптеках
від 263,90 грн
Ціни в аптеках
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 236 аптеках
від 33,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1; Тева Україна
Амброксол-Тева Розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1 Тева Україна
В 234 аптеках
від 158,52 грн
Ціни в аптеках
Аброл® розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, № 1; Гледфарм
Аброл® Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон, 100 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, з шприцом-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм
В 205 аптеках
від 56,51 грн
Ціни в аптеках
Флавамед® Форте розчин оральний, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Berlin-Chemie AG
Флавамед® Форте Розчин оральний, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Berlin-Chemie AG
В 187 аптеках
від 95,63 грн
Ціни в аптеках
Амброксолу гідрохлорид таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Червона зірка
Амброксолу гідрохлорид Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Червона зірка
В 177 аптеках
від 30,18 грн
Ціни в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Тернофарм
Амброксол Таблетки, 30 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Тернофарм
В 149 аптеках
від 36,50 грн
Ціни в аптеках
Флавамед® розчин від кашлю розчин оральний, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Berlin-Chemie AG
Флавамед® розчин від кашлю Розчин оральний, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Berlin-Chemie AG
В 138 аптеках
від 96,64 грн
Ціни в аптеках
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 Астрафарм
В 118 аптеках
від 46,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксол сироп, 15 мг/5 мл, банка, 100 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Амброксол Сироп, 15 мг/5 мл, банка, 100 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 115 аптеках
від 75,00 грн
Ціни в аптеках
Аброл® SR таблетки пролонгованої дії, 75 мг, блістер, № 10; Гледфарм
Аброл® SR Таблетки пролонгованої дії, 75 мг, блістер, № 10 Гледфарм
В 70 аптеках
від 99,90 грн
Ціни в аптеках
Флавамед® таблетки від кашлю таблетки, 30 мг, № 50; Berlin-Chemie AG
Флавамед® таблетки від кашлю Таблетки, 30 мг, № 50 Berlin-Chemie AG
В 63 аптеках
від 178,69 грн
Ціни в аптеках
Амброксол сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Тернофарм
Амброксол Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Тернофарм
В 59 аптеках
від 35,35 грн
Ціни в аптеках
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
В 59 аптеках
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
Флавамед® Макс таблетки шипучі таблетки шипучі, 60 мг, туба, № 10; Berlin-Chemie AG
Флавамед® Макс таблетки шипучі Таблетки шипучі, 60 мг, туба, № 10 Berlin-Chemie AG
В 52 аптеках
від 130,45 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-КВ таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Київський вітамінний завод
Амброксол-КВ Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Київський вітамінний завод
В 38 аптеках
від 11,65 грн
Ціни в аптеках
Амбролітин сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Софарма
Амбролітин Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Софарма
В 35 аптеках
від 80,36 грн
Ціни в аптеках
Амброксолу гідрохлорид таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Борщагівський ХФЗ
Амброксолу гідрохлорид Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 23 аптеках
від 13,44 грн
Ціни в аптеках
Мукосол розчин для інфузій, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Мукосол Розчин для інфузій, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 19 аптеках
від 288,13 грн
Ціни в аптеках
Амброксол таблетки, 0,03 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Лекхім-Харків
Амброксол Таблетки, 0,03 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Лекхім-Харків
В 16 аптеках
від 16,53 грн
Ціни в аптеках
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 20 Астрафарм
В 14 аптеках
від 36,90 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Здоров'я форте сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амброксол-Здоров'я форте Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 13 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксолу гідрохлорид таблетки, 30 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20; Борщагівський ХФЗ
Амброксолу гідрохлорид Таблетки, 30 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 10 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Здоров'я сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амброксол-Здоров'я Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 9 аптеках
від 44,11 грн
Ціни в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блістер у пачці, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амброксол Таблетки, 30 мг, блістер у пачці, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 9 аптеках
від 13,86 грн
Ціни в аптеках
Лазолекс розчин для інгаляцій і перорального застосування, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Лазолекс Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 9 аптеках
від 138,31 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Здоров'я форте сироп, 30 мг/5 мл, саше, 5 мл, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амброксол-Здоров'я форте Сироп, 30 мг/5 мл, саше, 5 мл, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 7 аптеках
від 43,56 грн
Ціни в аптеках
Мукосол розчин для інфузій, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; Лекхім-Харків
Мукосол Розчин для інфузій, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 6 аптеках
від 295,94 грн
Ціни в аптеках
Флавамед® таблетки від кашлю таблетки, 30 мг, № 20; Berlin-Chemie AG
Флавамед® таблетки від кашлю Таблетки, 30 мг, № 20 Berlin-Chemie AG
В 5 аптеках
від 77,90 грн
Ціни в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Тернофарм
Амброксол Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Тернофарм
В 5 аптеках
від 18,80 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Лубнифарм розчин для інфузій, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10; Лубнифарм
Амброксол-Лубнифарм Розчин для інфузій, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10 Лубнифарм
В 4 аптеках
від 121,35 грн
Ціни в аптеках
Амброксол сироп, 15 мг/5 мл, банка, 100 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Амброксол Сироп, 15 мг/5 мл, банка, 100 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 2 аптеках
від 82,80 грн
Ціни в аптеках
Аброл® SR таблетки пролонгованої дії, 75 мг, блістер, № 20; Гледфарм
Аброл® SR Таблетки пролонгованої дії, 75 мг, блістер, № 20 Гледфарм
В 1 аптеці
від 116,13 грн
Ціни в аптеках
Лазолекс розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ТОВ "Ніко"
Лазолекс Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ТОВ "Ніко"
В 1 аптеці
від 142,50 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Тева розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 40 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1; Тева Україна
Амброксол-Тева Розчин оральний, 7,5 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею, 40 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1 Тева Україна
В 1 аптеці
від 53,46 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амброксол-Здоров'я Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці
від 80,55 грн
Ціни в аптеках
Амброксол-Здоров'я сироп, 15 мг/5 мл, саше, 5 мл, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амброксол-Здоров'я Сироп, 15 мг/5 мл, саше, 5 мл, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці
від 45,90 грн
Ціни в аптеках
Амброксол таблетки, 0,03 г, блістер, тм а+, тм а+, № 20; Лекхім-Харків
Амброксол Таблетки, 0,03 г, блістер, тм а+, тм а+, № 20 Лекхім-Харків
В 1 аптеці
від 24,00 грн
Ціни в аптеках
Пектолван® А зі смаком полуниці сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Пектолван® А зі смаком полуниці Сироп, 30 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 1 аптеці інших міст
від 212,00 грн
Ціни в інших містах
Амбротард 75 капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Борщагівський ХФЗ
Амбротард 75 Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Амброксол таблетки, 30 мг, № 20; Гледфарм
Амброксол Таблетки, 30 мг, № 20 Гледфарм
Немає в наявності
Амброхем сироп, 15 мг/5 мл, пляшка, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Стада
Амброхем Сироп, 15 мг/5 мл, пляшка, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Стада
Немає в наявності
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон з пробкою-крапельницею, 50 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Амброксол-Здоров'я Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 15 мг/2 мл, флакон з пробкою-крапельницею, 50 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Амброксол сироп, 15 мг/5 мл, банка скляна, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Червона зірка
Амброксол Сироп, 15 мг/5 мл, банка скляна, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Червона зірка
Немає в наявності
Аброл® SR капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 20; Гледфарм
Аброл® SR Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 20 Гледфарм
Немає в наявності
Лазолекс розчин для інгаляцій і перорального застосування, 7,5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Лазолекс Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 7,5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Лазолекс розчин для інгаляцій і перорального застосування, 7,5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Лазолекс Розчин для інгаляцій і перорального застосування, 7,5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Mm = 378,11 Да. log P (октанол-вода) = 3,13. Білий кристалічний порошок без запаху зі злегка гірким смаком.
АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM)
CAS №: 18683-91-5 С13H18Br2N2O
USPDDN: транс-4-((2-аміно-3,5-дибромобензил)аміно)циклогексанол. RTECS: N-(транс-4-гідроксициклогексил)-(2-аміно-3,5-дибромобензил)-амін; або транс-4-((2-аміно-3,5-дибромобензил)амін)циклогексанол.

збільшує секрецію залоз дихальних шляхів; посилює виділення легеневого сурфактанта і стимулює циліарну активність, внаслідок чого полегшується відділення слизу та його виведення (мукоциліарний кліренс) - муколітичний ефект пов’язаний з деполімеризацією мукопротеїнових і мукополісахаридних волокон; має секретолітичний, секретомоторний і протикашльовий ефекти - полегшує виведення слизу, зменшує кашель; підсилює ефект а/б, розрідження мокротиння практично не супроводжується збільшенням його об’єму; здійснює місцевий анестезуючий ефект, так як блокує натрієві канали; значно зменшує вивільнення цитокіну з крові та тканинне зв’язування мононуклеарних і поліморфнонуклеарних клітин; сприяє полегшенню болю та пов’язаного з болем дискомфорту в носовій порожнині, в ділянці вуха і трахеї при вдиханні.

секретолітична терапія при г. і хр. бронхопульмональних захворюваннях, що пов’язані з порушенням бронхіальної секреції та ослабленням просування слизу; для підсилення вироблення легеневого сурфактанта у недоношених дітей та новонароджених з синдромом дихальної недостатності (р-н д/інфузій).

пастилки: дорослі та діти старші 12 р. - по 1 пастилці до 6 р/добу перші 2-3 дні, потім по 1 пастилці 4 р/добу, терапевтичний ефект може бути посилений при застосуванні 8 р/добу; діти 6-12 р.: по 1 пастилці до 2-3 р/добу; сироп дорослим та дітям старше 12 р.: по 5 мл 3 р/добу, протягом перших 2-3 днів і потім 5 мл 2 р/добу, за необхідності 10 мл 2 р/добу; дітям 6-12 р. - по 2,5 мл 3 р/добу; дітям 2-5 р. - по 1,25 мл 3 р/добу; дітям до 2 р. - по 1,25 мл 2р/добу; табл.: дорослим та дітям від 12 р. внутрішньо по 1 табл. 3р/добу; діти 6- 12 р. - по 1/2 табл. 2-3 р/добу; капс.: дорослим по 1 капс. пролонгованої дії 1 р/день; р-н для інфузій: 30 мг/кг маси тіла на добу, розподілені на 4 введення; р-н вводити в/в, повільно, протягом не менше 5 хв, за допомогою помпового пристрою д/інфузій; р-н для інгаляцій: дорослі та діти від 6 р. - по 1-2 інгаляції 2-3 мл р-ну на день (15- 45 мг/добу); діти до 6 р. - по 1-2 інгаляції 2 мл р-ну на день (15-30 мг/добу); р-н для перорального застосування: дорослі та діти старше 12 р. - по 4 мл 3 р/добу (90 мг/ добу) протягом перших 2-3 днів, потім по 2 мл 3 р/добу (45 мг/ добу) (дозування по 4 мл 3 р/добу може бути продовжене після консультації з лікарем); діти 6-12 р. - по 2 мл 2- 3 р/добу (30 - 45 мг/добу); діти 2-6 р. - по 1 мл (25 крап.) 3 р/добу (22,5 мг/добу); діти до 2 р.: по 1 мл (25 крап.) 2 р/добу (15 мг/добу); р-н для перорального застосування можна розводити у воді, чаї, фруктовому соці, молоці; тривалість лікування залежить від особливостей перебігу захворювання (не рекомендується без призначення лікаря понад 4-5 днів); при г. захворюваннях проконсультуватися з лікарем, якщо с-ми не зникають та/або посилюються, незважаючи на лікування.

гіперчутливість до препарату; дітям до 6 р. (табл.); дітям та підліткам (кап.); дітям до 2 р. без призначення лікаря (сироп).

біль у животі, зниження чутливості у ротовій порожнині і глотці, сухість у роті та горлі; легкі прояви печії, диспепсії, нудоти, блювання, проносу; дисгевсія; висип, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції (включаючи анафілактичний шок) та АР, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайелла.