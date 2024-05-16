АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM)

пастилки: дорослі та діти старші 12 р. - по 1 пастилці до 6 р/добу перші 2-3 дні, потім по 1 пастилці 4 р/добу, терапевтичний ефект може бути посилений при застосуванні 8 р/добу; діти 6-12 р.: по 1 пастилці до 2-3 р/добу; сироп дорослим та дітям старше 12 р.: по 5 мл 3 р/добу, протягом перших 2-3 днів і потім 5 мл 2 р/добу, за необхідності 10 мл 2 р/добу; дітям 6-12 р. - по 2,5 мл 3 р/добу; дітям 2-5 р. - по 1,25 мл 3 р/добу; дітям до 2 р. - по 1,25 мл 2р/добу; табл.: дорослим та дітям від 12 р. внутрішньо по 1 табл. 3р/добу; діти 6- 12 р. - по 1/2 табл. 2-3 р/добу; капс.: дорослим по 1 капс. пролонгованої дії 1 р/день; р-н для інфузій: 30 мг/кг маси тіла на добу, розподілені на 4 введення; р-н вводити в/в, повільно, протягом не менше 5 хв, за допомогою помпового пристрою д/інфузій; р-н для інгаляцій: дорослі та діти від 6 р. - по 1-2 інгаляції 2-3 мл р-ну на день (15- 45 мг/добу); діти до 6 р. - по 1-2 інгаляції 2 мл р-ну на день (15-30 мг/добу); р-н для перорального застосування: дорослі та діти старше 12 р. - по 4 мл 3 р/добу (90 мг/ добу) протягом перших 2-3 днів, потім по 2 мл 3 р/добу (45 мг/ добу) (дозування по 4 мл 3 р/добу може бути продовжене після консультації з лікарем); діти 6-12 р. - по 2 мл 2- 3 р/добу (30 - 45 мг/добу); діти 2-6 р. - по 1 мл (25 крап.) 3 р/добу (22,5 мг/добу); діти до 2 р.: по 1 мл (25 крап.) 2 р/добу (15 мг/добу); р-н для перорального застосування можна розводити у воді, чаї, фруктовому соці, молоці; тривалість лікування залежить від особливостей перебігу захворювання (не рекомендується без призначення лікаря понад 4-5 днів); при г. захворюваннях проконсультуватися з лікарем, якщо с-ми не зникають та/або посилюються, незважаючи на лікування.