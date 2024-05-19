Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Київ (42575) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека
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Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Аптека доброго дня
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Березань, вул. Шевченків шлях, 139
Свк фарм
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Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Аптека оптових цін
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Новгород-Сіверський, вул. Базарна, 1-А
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Панютине, вул. Заводська, 9-А
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 86
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А