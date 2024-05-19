Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою, №1 - Київ (135585) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптека
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Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Авк фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Славута, вул. Козацька, 2
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Аптеки україни
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Рівне, вул. Шевченка, 18
Аптеки україни
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Подорожник
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Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
Аптека
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Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14