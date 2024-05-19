Амброксол таблетки 30 мг блістер, №20 - Київ (112596) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека нц
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
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Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
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Дніпро, вул. Березинська, 28
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Не болей! семья аптек
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Дніпро, вул. Панікахи, 19
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
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Всього: упаковка (4)
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Гора, вул. Центральна, 7
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
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Сошників, вул. Іванова, 6
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 31
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом