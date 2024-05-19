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Амброксол-Дарниця таблетки 30 мг контурна чарункова упаковка пачка, №20 - Київ (39296) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 844 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), контурна чарункова упаковка (1)
50,60
Економія: -15,70 грн
34,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2), контурна чарункова упаковка (1)
50,60
Економія: -15,70 грн
34,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (9)
30,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (3)
39,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8), контурна чарункова упаковка (1)
39,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (7)
30,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (82), контурна чарункова упаковка (1)
39,78 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (8), контурна чарункова упаковка (1)
51,10
Економія: -16,20 грн
34,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
50,03
Економія: -15,17 грн
34,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (7)
30,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (9), контурна чарункова упаковка (1)
39,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
50,60
Економія: -15,70 грн
34,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
51,10
Економія: -16,20 грн
34,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (4)
43,99
Економія: -11,64 грн
32,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (11), контурна чарункова упаковка (1)
39,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (9), контурна чарункова упаковка (1)
50,60
Економія: -15,70 грн
34,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (5)
40,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
39,30
Економія: -3,08 грн
36,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (8)
39,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (20)
49,10
Економія: -14,20 грн
34,90 грн