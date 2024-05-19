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Аброл® SR капсули подовженої дії 75 мг блістер, №10 - Київ (741578) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 550 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
161,99
Економія: -31,52 грн
130,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
124,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
140,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
124,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
144,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
166,50
Економія: -36,03 грн
130,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
124,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
138,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
139,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
139,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
138,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
154,99
Економія: -24,52 грн
130,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
120,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
124,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
143,36
Економія: -24,63 грн
118,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
138,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
139,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
138,30 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
126,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
113,26 грн