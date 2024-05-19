Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №10 - Київ (150192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 71 аптеці
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Здорова сім`я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Свк фарм
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, наб. Русанівська, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-Т
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5