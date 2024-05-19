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Аброл® SR таблетки пролонгованої дії 75 мг блістер, №10 - Київ (150192) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
166,90
Економія: -41,20 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
168,60
Економія: -42,90 грн
125,70 грн
Здорова сім`я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Всього: упаковка (1)
168,60
Економія: -51,90 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
165,20
Економія: -39,50 грн
125,70 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (10)
141,00
Економія: -11,28 грн
129,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
168,95
Економія: -5,07 грн
163,88 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
169,00
Економія: -5,07 грн
163,93 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
156,70
Економія: -31,00 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (1)
166,90
Економія: -41,20 грн
125,70 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
170,60
Економія: -50,00 грн
120,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (1)
154,60
Економія: -4,64 грн
149,96 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
168,60
Економія: -42,90 грн
125,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Всього: упаковка (1)
149,90
Економія: -33,20 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
166,90
Економія: -41,20 грн
125,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
157,00
Економія: -4,71 грн
152,29 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
169,75
Економія: -5,09 грн
164,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
118,15
Економія: -11,75 грн
106,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, наб. Русанівська, 8
Всього: упаковка (1)
164,20
Економія: -38,50 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-Т
Всього: упаковка (1)
166,90
Економія: -41,20 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (1)
166,90
Економія: -41,20 грн
125,70 грн