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Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Київ (39298) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
41,31
Економія: -3,30 грн
38,01 грн
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (7)
42,74
Економія: -4,73 грн
38,01 грн
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (6)
42,32
Економія: -4,31 грн
38,01 грн
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (7)
42,16
Економія: -4,15 грн
38,01 грн
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (6)
41,30
Економія: -3,29 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (11)
41,21
Економія: -3,20 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (4)
41,91
Економія: -3,90 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (4)
41,65
Економія: -3,64 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (4)
42,33
Економія: -4,32 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (7)
41,52
Економія: -3,51 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
42,70
Економія: -4,69 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (9)
41,94
Економія: -3,93 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
42,16
Економія: -4,15 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (9)
42,30
Економія: -4,29 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
42,24
Економія: -4,23 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (39)
41,74
Економія: -3,73 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (5)
42,12
Економія: -4,11 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (3)
42,40
Економія: -4,39 грн
38,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (4)
41,76
Економія: -3,75 грн
38,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (19)
41,26
Економія: -3,25 грн
38,01 грн