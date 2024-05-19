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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАмброксолАмброксолу гідрохлоридЦіни в аптеках

Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Київ (22281) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (9)
22,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (2)
32,50
Економія: -10,28 грн
22,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Всього: упаковка (1)
22,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 35
Всього: упаковка (3)
19,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
22,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (2)
22,23
Економія: -0,06 грн
22,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (5)
32,50
Економія: -10,28 грн
22,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (2)
22,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
25,83
Економія: -5,50 грн
20,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
22,80
Економія: -2,47 грн
20,33 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (3)
22,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
22,12
Економія: -0,11 грн
22,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (2)
22,22
Економія: -0,12 грн
22,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
Всього: упаковка (4)
32,50
Економія: -10,28 грн
22,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
22,18 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
Всього: упаковка (8)
32,50
Економія: -10,28 грн
22,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (2)
26,00
Економія: -5,67 грн
20,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
22,40
Економія: -0,23 грн
22,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
22,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
22,34
Економія: -0,21 грн
22,13 грн