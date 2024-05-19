Амброксолу гідрохлорид таблетки 30 мг блістер, №20 - Київ (22281) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 23 аптеках
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Всього: упаковка (9)
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
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Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Здорова родина
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Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 35
Здорова родина
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Київ, вул. Райдужна, 25
Здорова родина
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Фармація
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Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Подорожник
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Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Подорожник
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Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Йод
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Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Здорова родина
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Київ, просп. Берестейський, 100-А
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Фармація
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Київ, вул. Лятошинського, 24
Здорова родина
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Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Фармація
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Київ, просп. Свободи, 22
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Львівська, 22
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3