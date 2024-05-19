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Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер, №20 - Київ (52065) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (10), блістер (1)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (12)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
44,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (12)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (8)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (10), блістер (1)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (4), блістер (1)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (25), блістер (1)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
39,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (12)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (10)
55,10
Економія: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (6), блістер (1)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (9), блістер (1)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (6)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (7)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (5)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Здорова сім`я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Всього: упаковка (9)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (15), блістер (1)
56,30
Економія: -7,10 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (16), блістер (1)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (10), блістер (1)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн