Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер, №20 - Київ (52065) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (10), блістер (1)
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (10)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Всього: упаковка (8)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
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Всього: упаковка (25), блістер (1)
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (12)
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Всього: упаковка (6), блістер (1)
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Всього: упаковка (7)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Здорова сім`я
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (15), блістер (1)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (10), блістер (1)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 45