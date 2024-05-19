Амброксол таблетки 30 мг блістер у пачці, №20 - Київ (86070) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Сіті-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Аптеки україни
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (5), блістер у пачці (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Аптеки україни
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 137
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
Мир
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Гоголя, 290