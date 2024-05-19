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Амброксол таблетки 30 мг блістер у пачці, №20 - Київ (86070) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
16,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3), блістер у пачці (1)
16,68 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (6)
15,90 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (8)
15,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (3)
17,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (4)
17,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
17,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
16,00
Економія: -4,20 грн
11,80 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (5)
15,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (5), блістер у пачці (1)
15,90 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (5)
14,97 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
16,00
Економія: -4,20 грн
11,80 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (3)
15,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
16,00
Економія: -4,20 грн
11,80 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (3)
15,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
16,00
Економія: -4,40 грн
11,60 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 137
Всього: упаковка (2)
15,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
Всього: упаковка (4)
14,20 грн
Мир
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Гоголя, 290
Всього: упаковка (8)
15,00 грн