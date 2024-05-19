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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Київ (112598) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
68,60
Економія: -2,06 грн
66,54 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
68,60
Економія: -2,06 грн
66,54 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (2)
57,14
Економія: -19,88 грн
37,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
57,14
Економія: -19,88 грн
37,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (4)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
68,60
Економія: -2,06 грн
66,54 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (4)
56,75
Економія: -1,70 грн
55,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
71,90
Економія: -21,77 грн
50,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (1)
57,14
Економія: -19,88 грн
37,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (9)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
57,14
Економія: -19,88 грн
37,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (6)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (2)
66,70
Економія: -2,00 грн
64,70 грн