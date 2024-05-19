Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Київ (112598) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 60 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Біла ромашка
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19