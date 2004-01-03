Виробник: Organosyn Life SciencesТОВ «Органосін ЛТД»,
03022, Київ, вул. Амурська, 6Л, БЦ "Форум Сіті Гарден"
+38 (044) 300-20-46
Зоксі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Organosyn Life Sciences
від 101,98 грн
Омзол Порошок для розчину для інфузій, 40 мг, флакон, № 10 Органосін Лайф Сайєнс
від 700,90 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Зоксі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Organosyn Life Sciences
від 101,98 грн
Омзол Порошок для розчину для інфузій, 40 мг, флакон, № 10 Органосін Лайф Сайєнс
від 700,90 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції