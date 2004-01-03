Всі аптеки України
Список виробниківOOrganosyn Life Sciences

Виробник: Organosyn Life Sciences

ТОВ «Органосін ЛТД»,
03022, Київ, вул. Амурська, 6Л, БЦ "Форум Сіті Гарден"
+38 (044) 300-20-46
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Бріомосс пастилки, № 24; Органосін Лайф Сайєнс
Бріомосс Пастилки, № 24 Органосін Лайф Сайєнс
В 337 аптеках
від 143,12 грн
Ціни в аптеках
Бріомосс Сільвер Спрей спрей для горла, флакон, 30 мл, № 1; Global Pharma CM
Бріомосс Сільвер Спрей Спрей для горла, флакон, 30 мл, № 1 Global Pharma CM
В 736 аптеках
від 187,61 грн
Ціни в аптеках
Зоксі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Organosyn Life Sciences
Зоксі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Organosyn Life Sciences
В 671 аптеці
від 101,98 грн
Ціни в аптеках
Зотек®-200 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-200 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 213 аптеках
від 42,00 грн
Ціни в аптеках
Зотек®-300 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-300 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 385 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Зотек®-400 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-400 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 1046 аптеках
від 76,04 грн
Ціни в аптеках
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний, 20 мл, № 1; Органосін Лайф Сайєнс
ІАРІКЛІН СПРЕЙ Спрей вушний, 20 мл, № 1 Органосін Лайф Сайєнс
В 515 аптеках
від 254,87 грн
Ціни в аптеках
ІзіДу капсули, № 30; Органосін Лайф Сайєнс
ІзіДу Капсули, № 30 Органосін Лайф Сайєнс
В 967 аптеках
від 212,56 грн
Ціни в аптеках
Інвітол капсули, № 30; Органосін Лайф Сайєнс
Інвітол Капсули, № 30 Органосін Лайф Сайєнс
В 259 аптеках
від 472,75 грн
Ціни в аптеках
Інвітол капсули, № 60; Органосін Лайф Сайєнс
Інвітол Капсули, № 60 Органосін Лайф Сайєнс
В 348 аптеках
від 875,95 грн
Ціни в аптеках
Комбіспазм® таблетки, блістер у пачці, № 20; Organosyn Life Sciences
Комбіспазм® Таблетки, блістер у пачці, № 20 Organosyn Life Sciences
В 836 аптеках
від 97,12 грн
Ціни в аптеках
Комбіспазм® таблетки, блістер у пачці, № 100; Organosyn Life Sciences
Комбіспазм® Таблетки, блістер у пачці, № 100 Organosyn Life Sciences
В 813 аптеках
від 471,63 грн
Ціни в аптеках
Мелафреш таблетки сублінгвальні, № 60; Органосін ЛТД
Мелафреш Таблетки сублінгвальні, № 60 Органосін ЛТД
В 94 аптеках
від 322,03 грн
Ціни в аптеках
Неотризол® таблетки вагінальні, блістер, з аплікатором у коробці, з аплікатором у коробці, № 8; Organosyn Life Sciences
Неотризол® Таблетки вагінальні, блістер, з аплікатором у коробці, з аплікатором у коробці, № 8 Organosyn Life Sciences
В 8 аптеках інших міст
від 333,87 грн
Ціни в інших містах
Нормоменс капсули, № 30; Органосін Лайф Сайєнс
Нормоменс Капсули, № 30 Органосін Лайф Сайєнс
В 23 аптеках інших міст
від 186,00 грн
Ціни в інших містах
Нормоменс капсули, № 60; Органосін Лайф Сайєнс
Нормоменс Капсули, № 60 Органосін Лайф Сайєнс
В 737 аптеках
від 428,40 грн
Ціни в аптеках
Нормоцикл капсули, № 60; Органосін Лайф Сайєнс
Нормоцикл Капсули, № 60 Органосін Лайф Сайєнс
В 299 аптеках
від 403,92 грн
Ціни в аптеках
Омзол порошок для розчину для інфузій, 40 мг, флакон, № 10; Органосін Лайф Сайєнс
Омзол Порошок для розчину для інфузій, 40 мг, флакон, № 10 Органосін Лайф Сайєнс
В 46 аптеках
від 700,90 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції
03022, Київ, вул. Амурська, 6Л, БЦ "Форум Сіті Гарден"
+38 (044) 300-20-46
Знайдено: 18 препаратів
Бріомосс пастилки, № 24; Органосін Лайф Сайєнс
Бріомосс Пастилки, № 24 Органосін Лайф Сайєнс
В 337 аптеках
від 143,12 грн
Ціни в аптеках
Бріомосс Сільвер Спрей спрей для горла, флакон, 30 мл, № 1; Global Pharma CM
Бріомосс Сільвер Спрей Спрей для горла, флакон, 30 мл, № 1 Global Pharma CM
В 736 аптеках
від 187,61 грн
Ціни в аптеках
Зоксі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Organosyn Life Sciences
Зоксі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Organosyn Life Sciences
В 671 аптеці
від 101,98 грн
Ціни в аптеках
Зотек®-200 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-200 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 213 аптеках
від 42,00 грн
Ціни в аптеках
Зотек®-300 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-300 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 385 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Зотек®-400 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Organosyn Life Sciences
Зотек®-400 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Organosyn Life Sciences
В 1046 аптеках
від 76,04 грн
Ціни в аптеках
ІАРІКЛІН СПРЕЙ спрей вушний, 20 мл, № 1; Органосін Лайф Сайєнс
ІАРІКЛІН СПРЕЙ Спрей вушний, 20 мл, № 1 Органосін Лайф Сайєнс
В 515 аптеках
від 254,87 грн
Ціни в аптеках
ІзіДу капсули, № 30; Органосін Лайф Сайєнс
ІзіДу Капсули, № 30 Органосін Лайф Сайєнс
В 967 аптеках
від 212,56 грн
Ціни в аптеках
Інвітол капсули, № 30; Органосін Лайф Сайєнс
Інвітол Капсули, № 30 Органосін Лайф Сайєнс
В 259 аптеках
від 472,75 грн
Ціни в аптеках
Інвітол капсули, № 60; Органосін Лайф Сайєнс
Інвітол Капсули, № 60 Органосін Лайф Сайєнс
В 348 аптеках
від 875,95 грн
Ціни в аптеках
Комбіспазм® таблетки, блістер у пачці, № 20; Organosyn Life Sciences
Комбіспазм® Таблетки, блістер у пачці, № 20 Organosyn Life Sciences
В 836 аптеках
від 97,12 грн
Ціни в аптеках
Комбіспазм® таблетки, блістер у пачці, № 100; Organosyn Life Sciences
Комбіспазм® Таблетки, блістер у пачці, № 100 Organosyn Life Sciences
В 813 аптеках
від 471,63 грн
Ціни в аптеках
Мелафреш таблетки сублінгвальні, № 60; Органосін ЛТД
Мелафреш Таблетки сублінгвальні, № 60 Органосін ЛТД
В 94 аптеках
від 322,03 грн
Ціни в аптеках
Неотризол® таблетки вагінальні, блістер, з аплікатором у коробці, з аплікатором у коробці, № 8; Organosyn Life Sciences
Неотризол® Таблетки вагінальні, блістер, з аплікатором у коробці, з аплікатором у коробці, № 8 Organosyn Life Sciences
В 8 аптеках інших міст
від 333,87 грн
Ціни в інших містах
Нормоменс капсули, № 30; Органосін Лайф Сайєнс
Нормоменс Капсули, № 30 Органосін Лайф Сайєнс
В 23 аптеках інших міст
від 186,00 грн
Ціни в інших містах
Нормоменс капсули, № 60; Органосін Лайф Сайєнс
Нормоменс Капсули, № 60 Органосін Лайф Сайєнс
В 737 аптеках
від 428,40 грн
Ціни в аптеках
Нормоцикл капсули, № 60; Органосін Лайф Сайєнс
Нормоцикл Капсули, № 60 Органосін Лайф Сайєнс
В 299 аптеках
від 403,92 грн
Ціни в аптеках
Омзол порошок для розчину для інфузій, 40 мг, флакон, № 10; Органосін Лайф Сайєнс
Омзол Порошок для розчину для інфузій, 40 мг, флакон, № 10 Органосін Лайф Сайєнс
В 46 аптеках
від 700,90 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції