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Амброксол-КВ таблетки 30 мг блістер, №20 - Київ (92551) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (5)
40,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
20,60
Економія: -2,59 грн
18,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (7)
15,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (2)
17,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (10)
22,20
Економія: -7,04 грн
15,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (1)
17,84 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (2)
21,85
Економія: -1,64 грн
20,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (10)
22,20
Економія: -7,04 грн
15,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: таблетки (10)
17,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 54
Всього: упаковка (1)
15,17 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
37,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 10
Всього: таблетки (7)
13,66
Економія: -2,01 грн
11,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
Всього: упаковка (4)
16,18 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
22,20
Економія: -7,04 грн
15,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (2)
19,40 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (14)
38,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (16)
22,20
Економія: -7,04 грн
15,16 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (4)
29,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Всього: упаковка (6)
22,20
Економія: -7,04 грн
15,16 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (6)
43,20 грн