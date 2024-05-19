Амброксол-КВ таблетки 30 мг блістер, №20 - Київ (92551) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 39 аптеках
Свк фарм
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Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека нц
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Йорданська, 20
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
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Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 54
Свк фарм
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Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (7)
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Київ, вул. Княжий Затон, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
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Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Київ, просп. Порика Василя, 13
Свк фарм
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Фармація
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Фармація
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Всього: упаковка (6)
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Київ, просп. Берестейський, 148/1
Ласкава
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Всього: упаковка (6)
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Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2