Амброксол таблетки 0,03 г блістер в пачці, №20 - Київ (187578) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (25), блістер (1)
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
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Київ, шосе Харківське, 166-В
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Всього: упаковка (24)
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Київ, вул. Вишняківська, 9
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Київ, просп. Берестейський, 136
Екостатус
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
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Сіті-фарм
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Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Мед-сервіс
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Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
Нє болєй
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Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Фармакопійка
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Всього: упаковка (16)
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Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
Медпрепарати
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Всього: упаковка (9)
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Миколаїв, вул. Декабристів, 16