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Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл саше 5 мл, №20 - Київ (570068) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
53,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
52,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: сироп (5)
62,50
Економія: -18,94 грн
43,56 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (3)
49,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
47,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
64,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: сироп (13)
51,10 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
46,62 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: сироп (19)
50,50
Економія: -3,03 грн
47,47 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: сироп (14)
54,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
60,00
Економія: -16,00 грн
44,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
59,40 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
59,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (14)
60,00
Економія: -16,00 грн
44,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: саше (10)
59,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
60,00
Економія: -16,00 грн
44,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (6)
41,17
Економія: -1,21 грн
39,96 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: сироп (18)
51,20
Економія: -6,33 грн
44,87 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (1)
60,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
Всього: упаковка (1)
58,00 грн