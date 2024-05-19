Амброксол таблетки 30 мг блістер, №20 - Київ (28183) Лікарський препарат - ціни
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Мед-сервіс
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Фармація
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Київ, вул. Іллінська, 3/7
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44