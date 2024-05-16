АЗИТРОМІЦИН (AZITHROMYCINUM)

p/os та в/в; при інфекціях ЛОР-органів і дихальних шляхів, шкіри та м’яких тканин (окрім хр. мігруючої еритеми): тривалість лікування 3 дні, для дітей з масою тіла ≥45 кг та дорослих по 500 мг 1 р/добу; дітям від 3 років застосовувати у табл. по 125 мг та порошку для р/оs суспензії, в залежності від маси тіла - 10 мг/кг 1 р/добу протягом 3 днів; дітям 5-15 кг застосовують суспензію по 100 мг/5 мл, ≥ 15 кг - по 200 мг/5 мл; залежно від маси тіла дитини рекомендована така схема дозування сусп. по 100 мг/5 мл: 5 кг - 50 мг/добу (2,5 мл), 6 кг - 60 мг/добу (3 мл), 7 кг - 70 мг/добу (3,5 мл), 8 кг - 80 мг/добу (4 мл), 9 кг - 90 мг/добу (4,5 мл), 10-14 кг - 100 мг/добу (5 мл); по 200 мг/5 мл: 15-24 кг - 200 мг/добу (5 мл), 25-34 кг - 300 мг/добу (7,5 мл), 35- 44 кг - 400 мг/добу (10 мл), ≥ 45 кг - 500 мг/добу (12,5 мл); при мігруючій еритемі: дорослим - у табл. та капс. по 1 г (день 1-й), потім по 500 мг (з 2-го по 5-й день); у суспенз. для p/os застосування або табл по 125 мг - для дітей з масою тіла ≥45 кг та дорослих по 20 мг/кг (день 1-й), потім по 10 мг/кг (з 2-го по 5-й день), тривалість лікування - 5 днів; табл по 500 мг застосовують при акне вульгаріс: по 500 мг 1 р/добу протягом 3 днів, потім - по 500 мг 1 р/тижд. протягом 9 тижнів; табл.125 мг, табл,що дисперг., суспенз. для p/os застосування - стрептококовий фарингіт у дітей 10 мг/кг або 20 мг/кг упродовж 3 днів; при інфекціях, що передаються статевим шляхом: 1 г одноразово, курсова доза -1 г; парентерально застосовують тільки в/в, при негоспітальній пневмонії: дорослим по 500 мг 1 р/день щонайменше протягом 2 днів, у подальшому терапія продовжується р/оs по 500 мг 1 р /добу, загальна тривалість лікування 7-10 днів; при запалення тазових органів: в/в 500 мг 1 р/день, у подальшому р/оs терапія по 250 мг 1 р/день у вигляді одноразової добової дози, загальна тривалість лікування 7 днів.