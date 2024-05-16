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Активні речовини — “А”АЗИТРОМІЦИН (AZITHROMYCINUM)

АЗИТРОМІЦИН (AZITHROMYCINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 79 препаратів
Сумамед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 3; Teva
Сумамед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 3 Teva
В 1156 аптеках
від 365,44 грн
Ціни в аптеках
Азимед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Корпорація Артеріум
Азимед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Корпорація Артеріум
В 986 аптеках
від 126,09 грн
Ціни в аптеках
Азицин® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 3; Дарниця ФФ
Азицин® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 3 Дарниця ФФ
В 826 аптеках
від 120,80 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Sandoz
В 800 аптеках
від 271,39 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® Форте порошок для оральної суспензії, 1200 мг, флакон, 30 мл, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 1; Тева Україна
Сумамед® Форте Порошок для оральної суспензії, 1200 мг, флакон, 30 мл, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 1 Тева Україна
В 748 аптеках
від 361,44 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 500 мг, № 3; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 500 мг, № 3 Астрафарм
В 700 аптеках
від 66,00 грн
Ціни в аптеках
Зоксі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Organosyn Life Sciences
Зоксі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Organosyn Life Sciences
В 671 аптеці
від 101,98 грн
Ціни в аптеках
Зиоміцин® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Гледфарм
Зиоміцин® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Гледфарм
В 632 аптеках
від 101,22 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® таблетки, що диспергуються, 500 мг, блістер, № 3; Тева Україна
Сумамед® Таблетки, що диспергуються, 500 мг, блістер, № 3 Тева Україна
В 600 аптеках
від 360,40 грн
Ціни в аптеках
Азимед® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1; Корпорація Артеріум
Азимед® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1 Корпорація Артеріум
В 597 аптеках
від 158,81 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® Форте порошок для оральної суспензії, 1500 мг, флакон, 37.5 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1; Тева Україна
Сумамед® Форте Порошок для оральної суспензії, 1500 мг, флакон, 37.5 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1 Тева Україна
В 565 аптеках
від 360,50 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® порошок для оральної суспензії, 400 мг, флакон, 20 мл, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 1; Тева Україна
Сумамед® Порошок для оральної суспензії, 400 мг, флакон, 20 мл, зі смаком полуниці, зі смаком полуниці, № 1 Тева Україна
В 563 аптеках
від 261,06 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 250 мг, № 6; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 250 мг, № 6 Астрафарм
В 561 аптеці
від 68,81 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 541 аптеці
від 90,93 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® капсули, 250 мг, № 6; Teva
Сумамед® Капсули, 250 мг, № 6 Teva
В 519 аптеках
від 257,50 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® Форте порошок для оральної суспензії, 600 мг, флакон, 15 мл, зі смаком банану, зі смаком банану, № 1; Тева Україна
Сумамед® Форте Порошок для оральної суспензії, 600 мг, флакон, 15 мл, зі смаком банану, зі смаком банану, № 1 Тева Україна
В 481 аптеці
від 282,24 грн
Ціни в аптеках
Зиромин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Уорлд Медицин
Зиромин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Уорлд Медицин
В 434 аптеках
від 130,00 грн
Ціни в аптеках
Азибіот® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; КРКА
Азибіот® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 КРКА
В 429 аптеках
від 157,76 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® таблетки, що диспергуються, 500 мг, блістер, № 6; Тева Україна
Сумамед® Таблетки, що диспергуються, 500 мг, блістер, № 6 Тева Україна
В 339 аптеках
від 637,80 грн
Ціни в аптеках
Азтек таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Євро Лайфкер
Азтек Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Євро Лайфкер
В 336 аптеках
від 253,17 грн
Ціни в аптеках
Азимед® порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1; Корпорація Артеріум
Азимед® Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1 Корпорація Артеріум
В 334 аптеках
від 61,90 грн
Ціни в аптеках
Азимед® капсули, 250 мг, блістер, № 6; Корпорація Артеріум
Азимед® Капсули, 250 мг, блістер, № 6 Корпорація Артеріум
В 330 аптеках
від 114,94 грн
Ціни в аптеках
Зитрокс таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, стрип, № 3; Маклеодс Фармасьютикалс
Зитрокс Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, стрип, № 3 Маклеодс Фармасьютикалс
В 292 аптеках
від 104,12 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 291 аптеці
від 198,70 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 6 Sandoz
В 272 аптеках
від 517,60 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 17.1 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Sandoz
В 241 аптеці
від 163,86 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготування 30 мл суспензії, д/п 30 мл сусп., № 1; Sandoz
Азитро Сандоз® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 24.8 г, для приготування 30 мл суспензії, д/п 30 мл сусп., № 1 Sandoz
В 224 аптеках
від 304,85 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-КР капсули, 0,5 г, блістер, № 3; Червона зірка
Азитроміцин-КР Капсули, 0,5 г, блістер, № 3 Червона зірка
В 199 аптеках
від 59,50 грн
Ціни в аптеках
Азипол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Адамед Фарма
Азипол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Адамед Фарма
В 199 аптеках
від 115,04 грн
Ціни в аптеках
Азимед® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1; Корпорація Артеріум
Азимед® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1 Корпорація Артеріум
В 137 аптеках
від 85,00 грн
Ціни в аптеках
Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 6; Sandoz
Азитро Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Sandoz
В 136 аптеках
від 194,68 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 103 аптеках
від 62,55 грн
Ціни в аптеках
Ормакс порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, контейнер, 17.6 г, для приготування 30 мл суспензії, д/п 30 мл сусп., № 1; Сперко Україна
Ормакс Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, контейнер, 17.6 г, для приготування 30 мл суспензії, д/п 30 мл сусп., № 1 Сперко Україна
В 88 аптеках
від 281,24 грн
Ціни в аптеках
Зиоміцин® таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6; Гледфарм
Зиоміцин® Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Гледфарм
В 79 аптеках
від 121,02 грн
Ціни в аптеках
Ормакс капсули, 250 мг, контейнер, № 6; Сперко Україна
Ормакс Капсули, 250 мг, контейнер, № 6 Сперко Україна
В 73 аптеках
від 243,33 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® таблетки, що диспергуються, 1000 мг, блістер, № 3; Тева Україна
Сумамед® Таблетки, що диспергуються, 1000 мг, блістер, № 3 Тева Україна
В 64 аптеках
від 673,35 грн
Ціни в аптеках
Ормакс порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, контейнер, 11.74 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Сперко Україна
Ормакс Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, контейнер, 11.74 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Сперко Україна
В 61 аптеці
від 236,50 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Здоров'я капсули, 500 мг, блістер, № 3; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Азитроміцин-Здоров'я Капсули, 500 мг, блістер, № 3 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 51 аптеці
від 72,00 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 125 мг, № 6; Teva
Сумамед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 125 мг, № 6 Teva
В 41 аптеці
від 160,53 грн
Ціни в аптеках
Азитромакс таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6; Фармасайнс
Азитромакс Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Фармасайнс
В 33 аптеках
від 139,22 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 500 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 500 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3 Астрафарм
В 32 аптеках
від 103,40 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® порошок для оральної суспензії, 400 мг, флакон, 20 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1; Тева Україна
Сумамед® Порошок для оральної суспензії, 400 мг, флакон, 20 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1 Тева Україна
В 31 аптеці
від 159,00 грн
Ціни в аптеках
Азакс® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Нобель
Азакс® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Нобель
В 24 аптеках
від 255,80 грн
Ціни в аптеках
Ормакс порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, контейнер, 11.34 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1; Сперко Україна
Ормакс Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, контейнер, 11.34 г, для приготування 20 мл суспензии, д/п 20 мл сусп., № 1 Сперко Україна
В 21 аптеці
від 207,84 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-КР капсули, 0,25 г, блістер, № 6; Червона зірка
Азитроміцин-КР Капсули, 0,25 г, блістер, № 6 Червона зірка
В 20 аптеках
від 75,00 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-БХФЗ капсули, 250 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 6; Борщагівський ХФЗ
Азитроміцин-БХФЗ Капсули, 250 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 6 Борщагівський ХФЗ
В 16 аптеках
від 99,82 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® таблетки, що диспергуються, 1000 мг, блістер, № 1; Тева Україна
Сумамед® Таблетки, що диспергуються, 1000 мг, блістер, № 1 Тева Україна
В 11 аптеках
від 273,97 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 10 аптеках
від 118,85 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Ананта Медікеар
Азитроміцин 500 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Ананта Медікеар
В 9 аптеках
від 140,69 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Фармекс ліофілізат для розчину для інфузій, 500 мг, флакон, № 1; Здоров'я ФК
Азитроміцин-Фармекс Ліофілізат для розчину для інфузій, 500 мг, флакон, № 1 Здоров'я ФК
В 7 аптеках
від 155,00 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Здоров'я капсули, 250 мг, блістер, № 6; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Азитроміцин-Здоров'я Капсули, 250 мг, блістер, № 6 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 5 аптеках
від 65,08 грн
Ціни в аптеках
Сумамед® Форте порошок для оральної суспензії, 1200 мг, флакон, 30 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1; Тева Україна
Сумамед® Форте Порошок для оральної суспензії, 1200 мг, флакон, 30 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1 Тева Україна
В 5 аптеках
від 399,50 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Віста порошок для розчину для інфузій, 500 мг, флакон, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Азитроміцин-Віста Порошок для розчину для інфузій, 500 мг, флакон, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
В 5 аптеках
від 373,44 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Здоров'я капсули, 125 мг, блістер, № 6; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Азитроміцин-Здоров'я Капсули, 125 мг, блістер, № 6 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 4 аптеках
від 37,50 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-КР порошок гранульований для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, банка, 25.4 г, № 1; Червона зірка
Азитроміцин-КР Порошок гранульований для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, банка, 25.4 г, № 1 Червона зірка
В 4 аптеках
від 149,00 грн
Ціни в аптеках
Хемоміцин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Хемофарм
Хемоміцин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Хемофарм
В 1 аптеці
від 206,00 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 500 мг, тм а+, тм а+, № 3; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 500 мг, тм а+, тм а+, № 3 Астрафарм
В 74 аптеках інших міст
від 110,64 грн
Ціни в інших містах
Сумамед® Форте порошок для оральної суспензії, 600 мг, флакон, 15 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1; Тева Україна
Сумамед® Форте Порошок для оральної суспензії, 600 мг, флакон, 15 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1 Тева Україна
В 18 аптеках інших міст
від 291,65 грн
Ціни в інших містах
Азитер® краплі очні, розчин, 15 мг/г, контейнер однодозовий, 250 мг, № 6; Лаборатуар Теа
Азитер® Краплі очні, розчин, 15 мг/г, контейнер однодозовий, 250 мг, № 6 Лаборатуар Теа
В 13 аптеках інших міст
від 161,50 грн
Ціни в інших містах
Сумамед® таблетки, що диспергуються, 125 мг, блістер, № 6; Тева Україна
Сумамед® Таблетки, що диспергуються, 125 мг, блістер, № 6 Тева Україна
В 10 аптеках інших міст
від 173,40 грн
Ціни в інших містах
Сумамед® Форте порошок для оральної суспензії, 1500 мг, флакон, 37.5 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1; Тева Україна
Сумамед® Форте Порошок для оральної суспензії, 1500 мг, флакон, 37.5 мл, зі смаком малини, зі смаком малини, № 1 Тева Україна
В 9 аптеках інших міст
від 434,70 грн
Ціни в інших містах
Сумамед® таблетки, що диспергуються, 250 мг, блістер, № 6; Тева Україна
Сумамед® Таблетки, що диспергуються, 250 мг, блістер, № 6 Тева Україна
В 5 аптеках інших міст
від 277,89 грн
Ціни в інших містах
Зитрокс ліофілізат для розчину для інфузій, 500 мг, флакон, № 1; Маклеодс Фармасьютикалс
Зитрокс Ліофілізат для розчину для інфузій, 500 мг, флакон, № 1 Маклеодс Фармасьютикалс
В 1 аптеці інших міст
від 230,80 грн
Ціни в інших містах
Азицин® капсули, 250 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 6; Дарниця ФФ
Азицин® Капсули, 250 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 6 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Зитрокс таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, стрип, № 6; Маклеодс Фармасьютикалс
Зитрокс Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, стрип, № 6 Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Азо таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 3; Туліп Лаб.
Азо Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 3 Туліп Лаб.
Немає в наявності
Азитрокс® 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 3; Санофі-Авентіс Україна
Азитрокс® 500 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 3 Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Сумамед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 2; Teva
Сумамед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 2 Teva
Немає в наявності
Азимед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Корпорація Артеріум
Азимед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Азипол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 6; Адамед Фарма
Азипол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Адамед Фарма
Немає в наявності
Зибакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Ананта Медікеар Лімітед
Зибакс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Ананта Медікеар Лімітед
Немає в наявності
Азиоптик Ромфарм краплі очні, розчин, 15 мг/г, контейнер однодозовий, 250 мг, № 6; Rompharm Company Georgia LLC
Азиоптик Ромфарм Краплі очні, розчин, 15 мг/г, контейнер однодозовий, 250 мг, № 6 Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності
Зоксі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 3; Organosyn Life Sciences
Зоксі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 3 Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
Зоксі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 6; Organosyn Life Sciences
Зоксі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
Зоксі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 6; Organosyn Life Sciences
Зоксі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 6 Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
Мітрозид ліофілізат для розчину для інфузій, 500 мг, флакон, № 1; М.Біотек Лтд.
Мітрозид Ліофілізат для розчину для інфузій, 500 мг, флакон, № 1 М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 500 мг, тм anc pharma, тм anc pharma, № 3; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 500 мг, тм anc pharma, тм anc pharma, № 3 Астрафарм
Немає в наявності
Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 3; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 3 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності
Азитроміцин 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 3; Здоров'я ФК
Азитроміцин 500 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 3 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Mm = 749 Да. Білий кристалічний порошок. Точка плавлення - 114 °С; рКа = 8,74 при температурі 25 °С; log P (октанол-вода) = 4,02; розчинність в воді - 7,09 мг/л при температурі 25 °С.
АЗИТРОМІЦИН (AZITHROMYCINUM)
CAS №: 83905-01-5 C38H72N2O12
USPDDN: (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-((2,6-дидеокси-3-C-метил-3-O-метил-α-L-рибо-гексопіранозил)окси)-2-етил-3,4,10-тригідрокси-3,5,6,8,10,12,14-гептаметил-11-((3,4,6-тридеокси-3-(диметиламіно)-β-D-ксило-гексопіранозил)окси)-1-окса-6-азациклопентадекан-15-он;
або 9-деоксо-9a-аза-9a-метил-9a-гомоеритроміцин A.

макролідний а/б, належить до групи азалідів; інгібує синтез бактеріального білка за рахунок зв’язування з 50 S-субодиницею рибосом і пригнічення транслокації пептидів; зазвичай чутливі аеробні Гр (+) бактерії: Staphylococcus aureus метицилінчутливий, Streptococcus pneumoniae пеніцилінчутливий, Streptococcus pyogenes; аеробні Гр (-) бактерії: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida; анаеробні бактерії: Clostridium perfringens, Fusobacterium spp., Prevotella spp., Porphyriomonas spp.; інші м/о: Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae; аеробні Гр (+) бактерії, для яких набута резистентність може бути проблемою: Streptococcus pneumoniae з проміжною чутливістю до пеніциліну і пеніцилін-резистентний; аеробні Гр (+) вродженорезистентні організми: Enterococcus faecalis, Стафілококи MRSA, MRSE; група бактероїдів Bacteroides fragilis.

інфекції, спричинені м/о чутливими до азитроміцину: р/оs при інфекціях ЛОР- органів (бактеріальний фарингіт/тонзиліт, синусит, середній отит ); інфекціях дихальних шляхів (бактеріальний бронхіт, негоспітальна пневмонія ); інфекціях шкіри та м’яких тканин (мігруюча еритема - початкова стадія хвороби Лайма, бешиха, імпетиго, вторинні піодерматози, акне вульгаріс (вугрі звичайні) середнього ступеня тяжкості; інфекціях, що передаються статевим шляхом (неускладнені генітальні інфекції, спричинені Chlamydia trachomatis ); парентерально при інфекціях спричинені м/о чутливими до азитроміцину, які потребують початкової інфузійної терапії: негоспітальна пневмонія, запалення тазових органів.

p/os та в/в; при інфекціях ЛОР-органів і дихальних шляхів, шкіри та м’яких тканин (окрім хр. мігруючої еритеми): тривалість лікування 3 дні, для дітей з масою тіла ≥45 кг та дорослих по 500 мг 1 р/добу; дітям від 3 років застосовувати у табл. по 125 мг та порошку для р/оs суспензії, в залежності від маси тіла - 10 мг/кг 1 р/добу протягом 3 днів; дітям 5-15 кг застосовують суспензію по 100 мг/5 мл, ≥ 15 кг - по 200 мг/5 мл; залежно від маси тіла дитини рекомендована така схема дозування сусп. по 100 мг/5 мл: 5 кг - 50 мг/добу (2,5 мл), 6 кг - 60 мг/добу (3 мл), 7 кг - 70 мг/добу (3,5 мл), 8 кг - 80 мг/добу (4 мл), 9 кг - 90 мг/добу (4,5 мл), 10-14 кг - 100 мг/добу (5 мл); по 200 мг/5 мл: 15-24 кг - 200 мг/добу (5 мл), 25-34 кг - 300 мг/добу (7,5 мл), 35- 44 кг - 400 мг/добу (10 мл), ≥ 45 кг - 500 мг/добу (12,5 мл); при мігруючій еритемі: дорослим - у табл. та капс. по 1 г (день 1-й), потім по 500 мг (з 2-го по 5-й день); у суспенз. для p/os застосування або табл по 125 мг - для дітей з масою тіла ≥45 кг та дорослих по 20 мг/кг (день 1-й), потім по 10 мг/кг (з 2-го по 5-й день), тривалість лікування - 5 днів; табл по 500 мг застосовують при акне вульгаріс: по 500 мг 1 р/добу протягом 3 днів, потім - по 500 мг 1 р/тижд. протягом 9 тижнів; табл.125 мг, табл,що дисперг., суспенз. для p/os застосування - стрептококовий фарингіт у дітей 10 мг/кг або 20 мг/кг упродовж 3 днів; при інфекціях, що передаються статевим шляхом: 1 г одноразово, курсова доза -1 г; парентерально застосовують тільки в/в, при негоспітальній пневмонії: дорослим по 500 мг 1 р/день щонайменше протягом 2 днів, у подальшому терапія продовжується р/оs по 500 мг 1 р /добу, загальна тривалість лікування 7-10 днів; при запалення тазових органів: в/в 500 мг 1 р/день, у подальшому р/оs терапія по 250 мг 1 р/день у вигляді одноразової добової дози, загальна тривалість лікування 7 днів.

гіперчутливість до азитроміцину, еритроміцину або до будь-якого макролідного чи кетолідного а/б або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; не призначати одночасно з похідними ріжків.

кандидоз, оральний кандидоз, піхвові інфекції, пневмонія, грибкова інфекція, бактеріальна інфекція, фарингіт, гастроентерит, порушення функції дихання, риніт; лейкопенія, нейтропенія, еозинофілія; ангіоневротичний набряк, реакції підвищеної чутливості; анорексія; нервозність, безсоння, ажитація; головний біль, запаморочення, сонливість, парестезія, дисгевзія; зорові розлади, порушення слуху, вертиго; пальпітація; припливи; диспное, носова кровотеча; діарея, блювання, біль у животі, нудота, гастрит, запор, метеоризм, диспепсія, дисфагія, сухість у роті, відрижка, виразки у ротовій порожнині, гіперсекреція слини; порушення функції печінки, холестатична жовтяниця; висипання, свербіж, кропив’янка, дерматит, сухість шкіри, гіпергідроз, фоточутливість; остеоартрит, міалгія, біль у спині чи шиї; дизурія, біль у нирках; маткова кровотеча, тестикулярні порушення; біль у грудях, набряк, нездужання, астенія, втома, набряк обличчя, гіпертермія, біль, периферичний набряк; знижена кількість лейкоцитів, рівень бікарбонату крові, підвищена кількість еозинофілів, рівня базофілів, моноцитів, нейтрофілів; підвищений рівень АСТ, АЛТ, ЛФ, білірубіну в крові, сечовини в крові, креатиніну в крові, зміни показників калію у крові, підвищення рівня хлориду, глюкози, бікарбонату, тромбоцитів, зниження рівня гематокриту, відхилення рівня натрію; ускладнення після процедури; для парентеральних форм: біль, запалення у місці ін’єкц., біль у грудях, набряк, нездужання, астенія, підвищена втомлюваність, набряк обличчя, гіпертермія, біль, периферичний набряк; частота невідома: псевдомембранозний коліт; тромбоцитопенія, гемолітична анемія; анафілактична реакція; агресивність, неспокій, делірій, галюцинації; непритомність, судоми, психомоторна підвищена активність, аносмія, паросмія, агевзія, міастенія гравіс, гіпестезія; погіршення слуху, включаючи глухоту та/або дзвін у вухах; тріпотіння-мерехтіння шлуночків (torsade de pointes), аритмія, включаючи шлуночкову тахікардію, подовження QT-інтервалу на ЕКГ; артеріальна гіпотензія; панкреатит, зміна кольору язика; печінкова недостатність, фульмінантний або некротичний гепатит; с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, поліморфна еритема; артралгія; ГНН, інтерстиціальний нефрит.