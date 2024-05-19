Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №6 - Київ (504759) Лікарський препарат - ціни
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Подорожник
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Київ, вул. Гусовського, 8/10
Фармація
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Київ, вул. Антоновича, 66
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека копійка
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Київ, вул. Коперника, 2-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
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Київ, вул. Липківського Василя, 23
Бажаємо здоров'я
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Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2