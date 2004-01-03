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Виробник: World Medicine

ТОВ "ТРОКАС ФАРМА УКРАЇНА"
04080, Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 722
+38 (044) 586-49-03
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Знайдено: 18 препаратів
Адемта ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 400 мг, флакон з розчинником, 5, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5; Уорлд Медицин
Адемта Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 400 мг, флакон з розчинником, 5, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Уорлд Медицин
В 5 аптеках інших міст
від 301,50 грн
Ціни в інших містах
Аллева сироп, 150 мл, № 1; WORLD MEDICINE GROUP
Аллева Сироп, 150 мл, № 1 WORLD MEDICINE GROUP
В 447 аптеках
від 219,14 грн
Ціни в аптеках
Амліпін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30; Уорлд Медицин
Амліпін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30 Уорлд Медицин
В 66 аптеках
від 168,27 грн
Ціни в аптеках
Ангітон капсули тверді, 427 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30; Уорлд Медицин
Ангітон Капсули тверді, 427 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 Уорлд Медицин
В 617 аптеках
від 246,56 грн
Ціни в аптеках
Артоксан ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3; Уорлд Медицин
Артоксан Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3 Уорлд Медицин
В 577 аптеках
від 459,74 грн
Ціни в аптеках
Артоксан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 10; Уорлд Медицин
Артоксан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 10 Уорлд Медицин
В 797 аптеках
від 171,04 грн
Ціни в аптеках
Артрокол гель, 25 мг/г, туба, 45 г, № 1; Уорлд Медицин
Артрокол Гель, 25 мг/г, туба, 45 г, № 1 Уорлд Медицин
В 677 аптеках
від 134,73 грн
Ціни в аптеках
Артрокол розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Уорлд Медицин
Артрокол Розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Уорлд Медицин
В 711 аптеці
від 163,78 грн
Ціни в аптеках
Асиброкс таблетки шипучі, 200 мг, стрип, № 20; WORLD MEDICINE GROUP
Асиброкс Таблетки шипучі, 200 мг, стрип, № 20 WORLD MEDICINE GROUP
В 244 аптеках
від 187,12 грн
Ціни в аптеках
Асиброкс таблетки шипучі, 600 мг, стрип, № 10; WORLD MEDICINE GROUP
Асиброкс Таблетки шипучі, 600 мг, стрип, № 10 WORLD MEDICINE GROUP
В 451 аптеці
від 223,92 грн
Ціни в аптеках
Біллариум капсули, № 30; Ротафарм
Біллариум Капсули, № 30 Ротафарм
В 100 аптеках
від 382,85 грн
Ціни в аптеках
Біллариум капсули, № 30; Ротафарм
Біллариум Капсули, № 30 Ротафарм
В 197 аптеках
від 185,00 грн
Ціни в аптеках
Бревелак капсули, № 20; Уорлд Медицин
Бревелак Капсули, № 20 Уорлд Медицин
В 193 аптеках
від 364,56 грн
Ціни в аптеках
Вамелан капсули м'які, блістер, № 30; Уорлд Медицин
Вамелан Капсули м'які, блістер, № 30 Уорлд Медицин
В 147 аптеках
від 145,18 грн
Ціни в аптеках
Венодіол таблетки, № 30; Уорлд Медицин
Венодіол Таблетки, № 30 Уорлд Медицин
В 277 аптеках
від 218,60 грн
Ціни в аптеках
ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ таблетки, № 30; Уорлд Медицин
ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ Таблетки, № 30 Уорлд Медицин
В 361 аптеці
від 326,05 грн
Ціни в аптеках
Вобілон капсули, 80 мг, № 30; Ротафарм
Вобілон Капсули, 80 мг, № 30 Ротафарм
В 68 аптеках
від 228,90 грн
Ціни в аптеках
Вобілон капсули, 80 мг, № 30; World Medicine Europe
Вобілон Капсули, 80 мг, № 30 World Medicine Europe
В 295 аптеках
від 221,70 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04080, Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 722
+38 (044) 586-49-03
Знайдено: 18 препаратів
Адемта ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 400 мг, флакон з розчинником, 5, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5; Уорлд Медицин
Адемта Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 400 мг, флакон з розчинником, 5, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Уорлд Медицин
В 5 аптеках інших міст
від 301,50 грн
Ціни в інших містах
Аллева сироп, 150 мл, № 1; WORLD MEDICINE GROUP
Аллева Сироп, 150 мл, № 1 WORLD MEDICINE GROUP
В 447 аптеках
від 219,14 грн
Ціни в аптеках
Амліпін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30; Уорлд Медицин
Амліпін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30 Уорлд Медицин
В 66 аптеках
від 168,27 грн
Ціни в аптеках
Ангітон капсули тверді, 427 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30; Уорлд Медицин
Ангітон Капсули тверді, 427 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 Уорлд Медицин
В 617 аптеках
від 246,56 грн
Ціни в аптеках
Артоксан ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3; Уорлд Медицин
Артоксан Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3 Уорлд Медицин
В 577 аптеках
від 459,74 грн
Ціни в аптеках
Артоксан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 10; Уорлд Медицин
Артоксан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 10 Уорлд Медицин
В 797 аптеках
від 171,04 грн
Ціни в аптеках
Артрокол гель, 25 мг/г, туба, 45 г, № 1; Уорлд Медицин
Артрокол Гель, 25 мг/г, туба, 45 г, № 1 Уорлд Медицин
В 677 аптеках
від 134,73 грн
Ціни в аптеках
Артрокол розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Уорлд Медицин
Артрокол Розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Уорлд Медицин
В 711 аптеці
від 163,78 грн
Ціни в аптеках
Асиброкс таблетки шипучі, 200 мг, стрип, № 20; WORLD MEDICINE GROUP
Асиброкс Таблетки шипучі, 200 мг, стрип, № 20 WORLD MEDICINE GROUP
В 244 аптеках
від 187,12 грн
Ціни в аптеках
Асиброкс таблетки шипучі, 600 мг, стрип, № 10; WORLD MEDICINE GROUP
Асиброкс Таблетки шипучі, 600 мг, стрип, № 10 WORLD MEDICINE GROUP
В 451 аптеці
від 223,92 грн
Ціни в аптеках
Біллариум капсули, № 30; Ротафарм
Біллариум Капсули, № 30 Ротафарм
В 100 аптеках
від 382,85 грн
Ціни в аптеках
Біллариум капсули, № 30; Ротафарм
Біллариум Капсули, № 30 Ротафарм
В 197 аптеках
від 185,00 грн
Ціни в аптеках
Бревелак капсули, № 20; Уорлд Медицин
Бревелак Капсули, № 20 Уорлд Медицин
В 193 аптеках
від 364,56 грн
Ціни в аптеках
Вамелан капсули м'які, блістер, № 30; Уорлд Медицин
Вамелан Капсули м'які, блістер, № 30 Уорлд Медицин
В 147 аптеках
від 145,18 грн
Ціни в аптеках
Венодіол таблетки, № 30; Уорлд Медицин
Венодіол Таблетки, № 30 Уорлд Медицин
В 277 аптеках
від 218,60 грн
Ціни в аптеках
ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ таблетки, № 30; Уорлд Медицин
ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ Таблетки, № 30 Уорлд Медицин
В 361 аптеці
від 326,05 грн
Ціни в аптеках
Вобілон капсули, 80 мг, № 30; Ротафарм
Вобілон Капсули, 80 мг, № 30 Ротафарм
В 68 аптеках
від 228,90 грн
Ціни в аптеках
Вобілон капсули, 80 мг, № 30; World Medicine Europe
Вобілон Капсули, 80 мг, № 30 World Medicine Europe
В 295 аптеках
від 221,70 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції