Список виробниківWWorld Medicine Виробник: World Medicine ТОВ "ТРОКАС ФАРМА УКРАЇНА" 04080, Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 722 +38 (044) 586-49-03 [email protected] Продукція Контакти Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Адемта Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 400 мг, флакон з розчинником, 5, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Уорлд Медицин В 5 аптеках інших міст від 301,50 грн Ціни в інших містах Аллева Сироп, 150 мл, № 1 WORLD MEDICINE GROUP В 447 аптеках від 219,14 грн Ціни в аптеках Амліпін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30 Уорлд Медицин В 66 аптеках від 168,27 грн Ціни в аптеках Ангітон Капсули тверді, 427 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 Уорлд Медицин В 617 аптеках від 246,56 грн Ціни в аптеках Артоксан Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3 Уорлд Медицин В 577 аптеках від 459,74 грн Ціни в аптеках Артоксан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 10 Уорлд Медицин В 797 аптеках від 171,04 грн Ціни в аптеках Артрокол Гель, 25 мг/г, туба, 45 г, № 1 Уорлд Медицин В 677 аптеках від 134,73 грн Ціни в аптеках Артрокол Розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Уорлд Медицин В 711 аптеці від 163,78 грн Ціни в аптеках Асиброкс Таблетки шипучі, 200 мг, стрип, № 20 WORLD MEDICINE GROUP В 244 аптеках від 187,12 грн Ціни в аптеках Асиброкс Таблетки шипучі, 600 мг, стрип, № 10 WORLD MEDICINE GROUP В 451 аптеці від 223,92 грн Ціни в аптеках Біллариум Капсули, № 30 Ротафарм В 100 аптеках від 382,85 грн Ціни в аптеках Біллариум Капсули, № 30 Ротафарм В 197 аптеках від 185,00 грн Ціни в аптеках Бревелак Капсули, № 20 Уорлд Медицин В 193 аптеках від 364,56 грн Ціни в аптеках Вамелан Капсули м'які, блістер, № 30 Уорлд Медицин В 147 аптеках від 145,18 грн Ціни в аптеках Венодіол Таблетки, № 30 Уорлд Медицин В 277 аптеках від 218,60 грн Ціни в аптеках ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ Таблетки, № 30 Уорлд Медицин В 361 аптеці від 326,05 грн Ціни в аптеках Вобілон Капсули, 80 мг, № 30 Ротафарм В 68 аптеках від 228,90 грн Ціни в аптеках Вобілон Капсули, 80 мг, № 30 World Medicine Europe В 295 аптеках від 221,70 грн Ціни в аптеках 1 2 3 4 5 9 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 04080, Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 722 +38 (044) 586-49-03 [email protected] Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Адемта Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 400 мг, флакон з розчинником, 5, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Уорлд Медицин В 5 аптеках інших міст від 301,50 грн Ціни в інших містах Аллева Сироп, 150 мл, № 1 WORLD MEDICINE GROUP В 447 аптеках від 219,14 грн Ціни в аптеках Амліпін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30 Уорлд Медицин В 66 аптеках від 168,27 грн Ціни в аптеках Ангітон Капсули тверді, 427 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 Уорлд Медицин В 617 аптеках від 246,56 грн Ціни в аптеках Артоксан Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 20 мг, флакон, в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., + раст. (вода д/ин) 2 мл в амп, № 3 Уорлд Медицин В 577 аптеках від 459,74 грн Ціни в аптеках Артоксан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 10 Уорлд Медицин В 797 аптеках від 171,04 грн Ціни в аптеках Артрокол Гель, 25 мг/г, туба, 45 г, № 1 Уорлд Медицин В 677 аптеках від 134,73 грн Ціни в аптеках Артрокол Розчин для ін'єкцій, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Уорлд Медицин В 711 аптеці від 163,78 грн Ціни в аптеках Асиброкс Таблетки шипучі, 200 мг, стрип, № 20 WORLD MEDICINE GROUP В 244 аптеках від 187,12 грн Ціни в аптеках Асиброкс Таблетки шипучі, 600 мг, стрип, № 10 WORLD MEDICINE GROUP В 451 аптеці від 223,92 грн Ціни в аптеках Біллариум Капсули, № 30 Ротафарм В 100 аптеках від 382,85 грн Ціни в аптеках Біллариум Капсули, № 30 Ротафарм В 197 аптеках від 185,00 грн Ціни в аптеках Бревелак Капсули, № 20 Уорлд Медицин В 193 аптеках від 364,56 грн Ціни в аптеках Вамелан Капсули м'які, блістер, № 30 Уорлд Медицин В 147 аптеках від 145,18 грн Ціни в аптеках Венодіол Таблетки, № 30 Уорлд Медицин В 277 аптеках від 218,60 грн Ціни в аптеках ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ Таблетки, № 30 Уорлд Медицин В 361 аптеці від 326,05 грн Ціни в аптеках Вобілон Капсули, 80 мг, № 30 Ротафарм В 68 аптеках від 228,90 грн Ціни в аптеках Вобілон Капсули, 80 мг, № 30 World Medicine Europe В 295 аптеках від 221,70 грн Ціни в аптеках 1 2 3 4 5 9 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду