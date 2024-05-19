Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм А+, №3 - Київ (846745) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Дударків, вул. Гоголя, 45-В
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
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Сошників, вул. Іванова, 6
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Рокитне, вул. Партизанська, 11
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Млинів, вул. Рівненська, 12
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 36
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Острожець, вул. Центральна, 61
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Волиньфарм
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Відчинено Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Луцьк, просп. Відродження, 13