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Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм А+, №3 - Київ (846745) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (5)
146,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (2)
112,30 грн
Аптека
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Сошників, вул. Іванова, 6
Всього: упаковка (2)
133,80 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (4)
127,88 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (5)
134,26 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Всього: упаковка (20)
129,95 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тинне, вул. Українська, 6-А
Всього: упаковка (35)
126,04 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
Всього: упаковка (17)
126,04 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Клевань, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (3)
134,26 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (12)
121,93 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Всього: упаковка (1)
130,15 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 12
Всього: упаковка (8)
121,93 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Млинів, вул. Рівненська, 12
Всього: упаковка (3)
124,50 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Всього: упаковка (4)
121,93 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (7)
121,93 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (5)
134,26 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (1)
121,93 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Всього: упаковка (5)
134,26 грн
Волиньфарм
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Відчинено Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
Всього: упаковка (3)
136,22 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Луцьк, просп. Відродження, 13
Всього: упаковка (5)
119,34 грн