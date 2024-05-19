Азитроміцин 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Київ (134908) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
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Всього: упаковка (7)
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Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 18-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
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Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
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Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
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Київ, перех. Львівська / Кричевського Федора, 48/7-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
Вета
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
Вета
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Всього: упаковка (2)
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Бровари, бульв. Незалежності, 9
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Гудзя Валерія, 3-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 27
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Ржищів, вул. Соборна, 29
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
D.s.
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 120