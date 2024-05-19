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Азитроміцин 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Київ (134908) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
159,99
Економія: -19,30 грн
140,69 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (3)
151,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (3)
154,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (7)
152,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (3)
159,99
Економія: -19,30 грн
140,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 18-А
Всього: упаковка (1)
154,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Всього: упаковка (1)
156,28
Економія: -15,59 грн
140,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (3)
154,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
157,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Львівська / Кричевського Федора, 48/7-А
Всього: упаковка (1)
157,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
Всього: упаковка (2)
159,99
Економія: -19,30 грн
140,69 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
Всього: упаковка (2)
165,70 грн
Вета
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
Всього: упаковка (2)
164,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
Всього: упаковка (1)
160,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Гудзя Валерія, 3-А
Всього: упаковка (6)
154,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 27
Всього: упаковка (2)
165,50
Економія: -24,81 грн
140,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Ржищів, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (3)
152,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (2)
157,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (1)
160,99
Економія: -20,30 грн
140,69 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 120
Всього: упаковка (3)
159,40 грн