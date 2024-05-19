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Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер, №6 - Київ (159319) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
259,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
274,80
Економія: -20,30 грн
254,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
252,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (33)
254,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3)
274,80
Економія: -20,30 грн
254,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
259,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
277,00
Економія: -22,50 грн
254,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
259,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
249,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
259,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
254,29
Економія: -13,05 грн
241,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
259,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
259,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
249,75
Економія: -7,32 грн
242,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
254,73
Економія: -11,62 грн
243,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
259,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
259,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
204,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
259,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
259,50 грн