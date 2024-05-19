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Азимед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Київ (128420) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1015 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
181,88
Економія: -27,73 грн
154,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
181,80
Економія: -29,90 грн
151,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
151,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
171,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
171,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
151,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
171,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
181,80
Економія: -29,90 грн
151,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
175,14
Економія: -20,99 грн
154,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
151,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
174,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
175,90
Економія: -20,51 грн
155,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
181,80
Економія: -29,90 грн
151,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
164,70
Економія: -12,80 грн
151,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
164,70
Економія: -12,80 грн
151,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
181,20
Економія: -29,30 грн
151,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
186,92
Економія: -36,77 грн
150,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
171,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
170,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (4)
168,97
Економія: -13,58 грн
155,39 грн